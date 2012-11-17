  1. دانشگاه و فناوری
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تولید رطوبت گیر کوچک برای صنایع پیشرفته و نظامی

تولید رطوبت گیر کوچک برای صنایع پیشرفته و نظامی

محققان دانشگاه خلیج فارس رطوبت گیرهای ترمو الکتریکی به اندازه یک قوطی کبریت عرضه کردند که قابل استفاده در صنایع پیشرفته و نظامی است.

دکتر سعیدرضا دهقانی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، ترموالکتریک ها را پمپهای گرمایی دانست و افزود: این سیستم با صرف انرژی الکتریکی، گرما را از صفحه ای به صفحه د‌یگر منتقل و سرما ایجاد‌ می ‏کند.

وی با اشاره به طراحی و ساخت رطوبت گیر با استفاده از ترمو الکتریک، اظهار داشت: در این طرح رطوبت گیرهای ترمو الکتریک طراحی شده است. رطوبت گیرهای طراحی شده برای صنایع ویژه کاربرد دارد. ‌
 
دهقان به بیان عملکرد این رطوبت گیر پرداخت و توضیح داد: پمپ الکتریکی این رطوبت گیر با وصل شدن به توان الکتریکی 12 ولت، یک طرف قطعه به شدت سرد و سمت دیگر گرم می شود.
 
مجری طرح، ادامه داد: با عبور دادن هوا از سمت سرد، آب داخل ذخیره و به این ترتیب رطوبت گرفته می شود.
 
وی کوچک بودن این رطوبت گیر را از ویژگیهای این سیستم نام برد و یادآور شد: این رطوبت گیر ترمو الکتریک بر خلاف انواع خارجی آن به اندازه قوطی کبریت است.
 
دهقان نداشتن نویز (پارازیت) و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری را از دیگر مزایای این رطوبت گیر نام برد و اضافه کرد: این رطوبت گیر به دلیل نداشتن کمپرسور نویز ندارد ضمن آنکه هزینه تعمیر و نگهداری به دلیل حداقل بودن قطعات متحرک به حداقل رسیده است.
 
این محقق طراحی ترموالکتریک های سایز کوچک با راندمان بالا را از اهداف این پروژه نام برد و گفت: از این رو تلاش شد تا این رطوبت گیر برای صنایع خاص چون صنایع پیشرفته و نظامی طراحی و پیاده سازی شود.
کد مطلب 1745399

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