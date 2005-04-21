محمود اكرامي فر : سعدي معلم اخلاق است اما از عشق زميني بي نياز نيست

اين شاعر و منتقد ادبيات ، در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر در مشهد ، با بيان مطلب فوق افزود : سعدي با غزل هاي سهل و ممتنع و حكايات سرآمد ، اعتبار ويژه اي در ميان شاعران ايراني كسب نموده است.



اكرامي فر سعدي را معلم اخلاق دانست و گفت : سعدي تجربيات خود را بازگو مي كند و چشم اندازهاي گوناگون زندگي و راه رسيدن به سعادت را نشان مي دهد.



اين شاعر وجه غالب تفكر سعدي و سلطنت او برزبان فارسي را منحصر به فرد دانست و اظهار داشت : درهيچ زباني ازجهت فصاحت ، بلاغت و رواني و زيبايي يا دلربايي، حكمت و معرفت شاعري همچون سعدي نمي يابيم.



وي در خصوص عشق كه جان مايه ي شعر سعدي است ، ياد آور شد : او يك انسان است وهرانساني براي ادامه ي زندگي نيازبه عشق زميني دارد و سعدي نيز از اين قاعده مستثني نيست.



به گفته ي وي ادبي سعدي همانند هر انساني ، زن و مرد را مي ستايد و از علم و اجتماع سخني به ميان مي آورد ، گاه معلم اخلاق است و گاه ناصحي ماهر و زماني نيز يك شاعر درباري به حساب مي آيد.



