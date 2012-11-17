  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۰۹

استقبال مخالفان سوری از ابتکار تهران/ ایران به دنبال فرقه گرایی در سوریه نیست

استقبال مخالفان سوری از ابتکار تهران/ ایران به دنبال فرقه گرایی در سوریه نیست

تشکل ملی دموکراتیک (مخالف) در سوریه، برای نخستین کنفرانس گفتگوی سوری که قرار است با هدف برون رفت سوریه از بحران کنونی و پایان دادن به خونریزی، یکشنبه در تهران برگزار شود، دستور کار ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "صبیح التکروری" عضو تشکل ملی دموکراتیک سوریه در گفتگو با العالم، این ابتکار را مثبت ارزیابی کرد و گفت : این امر ثابت می کند که ایران به دنبال فرقه گرایی در سوریه نیست.

"ماهر مرهج" دبیر کل حزب ملی جوانان سوریه نیز به خبرنگار العالم گفت: ما خواهان ایجاد تغییرات به روشهای مسالمت آمیز هستیم. ما نه افراد مسلح را قبول داریم نه از نظام حمایت می کنیم.
 
"سلیم خراط " دبیر کل حزب همبستگی سوریه نیز، هدف قرار دادن زیرساخت های سوریه و سرنگونی نظام با هر ابزاری و با حمایت مالی نامحدود را از جمله دستاوردهای نشست دوحه عنوان کرد.
 
از سوی دیگر، خبرنگار شبکه العالم در سوریه، از حمله ارتش سوریه به چند پایگاه تروریستهای مسلح خبر داد و گفت: در این عملیات تعدادی از افراد مسلح کشته شدند که در میان آنها افرادی با ملیتهای مختلف عربی و غیر عربی دیده می شود.
 
کد مطلب 1745400

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