استقبال مخالفان سوری از ابتکار تهران/ ایران به دنبال فرقه گرایی در سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "صبیح التکروری" عضو تشکل ملی دموکراتیک سوریه در گفتگو با العالم، این ابتکار را مثبت ارزیابی کرد و گفت : این امر ثابت می کند که ایران به دنبال فرقه گرایی در سوریه نیست.

"ماهر مرهج" دبیر کل حزب ملی جوانان سوریه نیز به خبرنگار العالم گفت: ما خواهان ایجاد تغییرات به روشهای مسالمت آمیز هستیم. ما نه افراد مسلح را قبول داریم نه از نظام حمایت می کنیم.



"سلیم خراط " دبیر کل حزب همبستگی سوریه نیز، هدف قرار دادن زیرساخت های سوریه و سرنگونی نظام با هر ابزاری و با حمایت مالی نامحدود را از جمله دستاوردهای نشست دوحه عنوان کرد.



از سوی دیگر، خبرنگار شبکه العالم در سوریه، از حمله ارتش سوریه به چند پایگاه تروریستهای مسلح خبر داد و گفت: در این عملیات تعدادی از افراد مسلح کشته شدند که در میان آنها افرادی با ملیتهای مختلف عربی و غیر عربی دیده می شود.

