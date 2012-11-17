به گزارش خبرنگار مهر، با حضور محمدرضا رحیمی پروژههای متعددی از جمله چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر، پروژههای راهسازی در نقاط مختلف استان و بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر به بهرهبرداری خواهد رسید.
اولین برنامه معاون اول رئیس جمهور و هیئت همراه، بهرهبرداری از مجتمع 340 واحدی مسکن مهر گناوه است که با افتتاح این پروژه، چهار هزار و 500 واحد مسکن مهر به صورت همزمان در استان بوشهر افتتاح میشود.
در حال حاضر معاون اول رئیسجمهور و هیئت همراه توسط بالگرد در حال عزیمت به گناوه هستند.
در این سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر راه و شهرسازی، معاون اول رئیس جمهور را همراهی میکنند.
نظر شما