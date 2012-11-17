  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۹:۴۰

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

رقابت‎های لیگ برتر فوتبال ایران، لیگ‌های اروپایی و لیگ قهرمانان اروپا به صورت مستقیم از شبکه‌های سوم و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با برگزاری بازی تیم‌های پیکان - ملوان آغاز می‌شود که این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

برنامه کامل پخش مستقیم رقابت‌های فوتبال به شرح زیر است:
شنبه 27/08/1391 ساعت : 15:15
*  پیکان - ملوان
زنده از شبکه ورزش

شنبه 27/08/1391 ساعت : 16:15
* آرسنال - تاتنهام
زنده از شبکه سه

شنبه 27/08/1391 ساعت : 20:30
* یوونتوس - لاتزیو
زنده از شبکه سه
 
یکشنبه 28/08/1391 ساعت : 00:30
* رئال مادرید - بیلبائو
زنده از شبکه ورزش
 
یکشنبه 28/08/1391 ساعت : 15:15
* سپاهان - استقلال
زنده از شبکه سه
 
یکشنبه 28/08/1391 ساعت : 16:40
* فولاد - تراکتورسازی
زنده از شبکه ورزش
 
دوشنبه 29/08/1391 ساعت : 17:30
* پرسپولیس - ذوب آهن
زنده از شبکه سه
 
سه‌شنبه 30/08/1391 ساعت : 20:30
*  اسپارتاک - بارسلونا
زنده از شبکه سه
 
سه‌شنبه 30/08/1391 ساعت : 23:45
* یوونتوس - چلسی
با تاخیر از شبکه سه
 
چهارشنبه 01/09/1391 ساعت : 23:15
* منچسترسیتی - رئال مادرید
زنده از شبکه سه
کد مطلب 1745414

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