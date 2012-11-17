برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران از امروز با برگزاری بازی تیمهای پیکان - ملوان آغاز میشود که این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.
برنامه کامل پخش مستقیم رقابتهای فوتبال به شرح زیر است:
شنبه 27/08/1391 ساعت : 15:15
* پیکان - ملوان
زنده از شبکه ورزش
شنبه 27/08/1391 ساعت : 16:15
* آرسنال - تاتنهام
زنده از شبکه سه
شنبه 27/08/1391 ساعت : 20:30
* یوونتوس - لاتزیو
زنده از شبکه سه
* یوونتوس - لاتزیو
زنده از شبکه سه
یکشنبه 28/08/1391 ساعت : 00:30
* رئال مادرید - بیلبائو
زنده از شبکه ورزش
* رئال مادرید - بیلبائو
زنده از شبکه ورزش
یکشنبه 28/08/1391 ساعت : 15:15
* سپاهان - استقلال
زنده از شبکه سه
* سپاهان - استقلال
زنده از شبکه سه
یکشنبه 28/08/1391 ساعت : 16:40
* فولاد - تراکتورسازی
زنده از شبکه ورزش
* فولاد - تراکتورسازی
زنده از شبکه ورزش
دوشنبه 29/08/1391 ساعت : 17:30
* پرسپولیس - ذوب آهن
زنده از شبکه سه
* پرسپولیس - ذوب آهن
زنده از شبکه سه
سهشنبه 30/08/1391 ساعت : 20:30
* اسپارتاک - بارسلونا
زنده از شبکه سه
* اسپارتاک - بارسلونا
زنده از شبکه سه
سهشنبه 30/08/1391 ساعت : 23:45
* یوونتوس - چلسی
با تاخیر از شبکه سه
* یوونتوس - چلسی
با تاخیر از شبکه سه
چهارشنبه 01/09/1391 ساعت : 23:15
* منچسترسیتی - رئال مادرید
زنده از شبکه سه
* منچسترسیتی - رئال مادرید
زنده از شبکه سه
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