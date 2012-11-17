20 برنامه فرهنگی در هفته امر به معروف و نهی از منکر در شیروان اجرا می شود

سرهنگ علی محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری با شعار تذکر لسانی وظیفه همکانی، از ابتدای ماه محرم آغاز می شود، افزود: خراسان شمالی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان استان پایلوت کشوری و شیروان نیز به عنوان شهرستان پایلوت در این زمینه انتخاب شده است.

وی با اعلام اینکه در این هفته در مجموع 20 برنامه فرهنگی و مذهبی در شیروان برگزار می شود، اظهار داشت: نشست های هم اندیشی و رفع شبهات جوانان و نوجوانان، فضاسازی ادارات و معابر، برگزاری همایش نقش بانوان در تربیت خانواده، همایش ضابطین و ناصحین بسیج و نیروهای حفاظتی اجتماعی دادگستری، حضور در همایش استانی تجلیل از گروه های برتر تذکر لسانی و شوراهای موفق امر به معروف ادارات و حضور در نماز جمعه از جمله این برنامه ها است.

سرهنگ محمدی تصریح کرد: توسعه گروه های تذکر لسانی و جذب نیروهای جدید در این زمینه، سخنرانی شخصیت های مذهبی استانی و شهرستانی در ادارات و پایگاه های مقاومت بسیج و برگزاری همایش زینبیون از دیگر برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منکر در سال جاری است.

هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر از 26 آبان‌ آغاز شده و تا دوم آذر‌ماه ادامه خواهد داشت.