  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۰

برای چندین بار؛

پادشاه 88 ساله عربستان امروز زیر تیغ می رود

پادشاه 88 ساله عربستان امروز زیر تیغ می رود

رسانه ها از منتقل شدن پادشاه عربستان به بیمارستانی در ریاض برای انجام عمل جراحی در ناحیه ستون فقرات خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان که از ناحیه کمر رنج می برد، امروز در بیمارستانی در ریاض عمل می شود.

این رسانه گزارش داد ملک عبدالله امروز ساعت 12 ظهر به وقت ریاض در شهرک پزشکی ملک عبدالعزیز وابسته به گارد ملی تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

پیشتر در  اکتبر سال گذشته نیز، پادشاه عربستان تحت عمل جراحی قرار گرفت، عبدالله دو سال پیش دو بار در آمریکا عمل شده بود و به مدت سه ماه نیز خارج از عربستان به سر برد. عبدالله 88 ساله از سال 2005 میلادی در پی مرگ ملک فهد، زمام امور عربستان را به دست گرفته است، اما وضعیت جسمانی وی چندان رضایت بخش نیست.
 

کد مطلب 1745419

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