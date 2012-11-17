نظامنامه فرودگاه آبادان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی صبح شنبه در جلسه بررسی عملکرد فرودگاه در یک سال گذشته که با حضور فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسئولان در محل این فرودگاه برپا شد، گفت: در نظامنامه فرودگاهی باید یک فرودگاه توانسته باشد در مسائلی همچون برج مراقبت، ایمنی زمینی، مخابرات، الکترونیک و حتی دوایر عمومی، اداری، مالی، حراست و تمامی سیستمهای اداری، عملیاتی و خدماتی حدنصاب استاندارد را دریافت کند.

رضایی ضمن قدردانی از تلاش مسئول اداره عملیات و برج مراقبت فرودگاه آبادان افزود: در زمان حاضر این نظامنامه پس از تدوین و تکمیل برای دریافت گواهینامه فرودگاهی به تهران ارسال شده است.



وی اظهار کرد: با دریافت این گواهینامه، فرودگاه آبادان در سازمان ایکائو به عنوان فرودگاهی دارای توانمندیها و امکانات لازم به منظور انجام پروازهای خارجی و داخلی معرفی می شود.

رضایی تصریح کرد: با تحقق این امر فرودگاه آبادان ضمن بازگشت به جایگاه قبلی، امکان پذیرش پروازهای داخلی و خارجی خود را نیز افزایش می دهد ضمن اینکه در زمان حاضر مکاتباتی در خصوص انجام پروازهای خارجی با شرکتهای مسافربری هوایی آسمان و نفت صورت گرفته است.



سرپرست فرودگاه بین المللی آبادان همچنین با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور، از انجام رایزنیها برای برقراری سفر حجاج از فرودگاه آبادان خبر داد و گفت: آماده پذیرش حجاج هستیم.



رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در فرودگاه آبادان طی یکسال گذشته افزود: در بخشهای مختلف توانستیم فعالیتهای عملیاتی و خدماتی را در این فرودگاه به انجام برسانیم که در نهایت باعث تغییر چهره فرودگاه آبادان شد.



وی از سنگفرش کردن محوطه پارکینگ خودرویی و اجرای فضای سبز مقابل سالن ورودی و بلوار اصلی فرودگاه به عنوان برخی امور خدماتی و مرمت و تعمیر خودروها، تکمیل وسائل ایمنی و آتش نشانی، برپایی دوره های آموزش استاندارد سازی ویژه نیروهای ایمنی و آتش نشانی و دوره های ورود به رمپ و چگونگی دریافت گواهینامه های خودرویی و رعایت مسائل استاندارد سازی ویژه تمامی ایرلاین هایی که در رمپ پرواز هستند به عنوان کارهای صورت گرفته در بخش ایمنی نام برد.



سرپرست فرودگاه بین المللی آبادان یادآور شد: تلاش کرده ایم تا هواپیماها با توجه به استانداردهای پرواز مربوط به سازمان هواپیمایی کشور به فرودگاه آبادان تردد کنند.