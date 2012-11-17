به گزارش خبرگزاری مهر نمایش "درخت بلوط" نوشته تیم کرواچ است که اجراهای خود را از اوایل آذرماه سال جاری با حضور هنرمندانی چون کامبیز دیرباز، سیامک انصاری، سروش صحت، رامبد جوان، هومن سیدی، رضا مولایی، اشکان خطیبی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، رامین سیاردشتی، امیر آقایی و ... در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر آغاز می کند.

پیش از این قرار بود گروه تئاتر نقشینه نمایش "نامه هایی به باد" با بازی داریوش فرهنگ را در تماشاخانه شماره یک ایرانشهر اجرا کند اما با توجه به مضمون کمدی و فرارسیدن ماه محرم نمایش "درخت بلوط" از تاریخ یاد شده روی صحنه خواهد رفت.

از دیگر عوامل این نمایش 70 دقیقه ای می توان به محمدرضا اصلی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، نازنین شانه ساز دستیار دوم، علیرضا گودرزی مدیر اجرا، کاوه عیدی آهنگساز، ریحانه هاشمی عکاس و مصیب زارعی مدیر صحنه اشاره کرد.

مجموعه تماشاخانه ایرانشهر هم اکنون با اجرای نمایش "مکبث" به کارگردانی قطب الدین صادقی و بازی میکائیل شهرستانی، کوروش سلیمانی، امیر بختیاری، کرامت رودساز، ناصر عاشوری، عباد نظری، صنم صالحی، و ... هر روز از ساعت 19 و 30 دقیقه در تالار استاد سمندریان میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی است.