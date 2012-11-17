برگزاری جشنواره فیلم پروین با کمک وزیر ارشاد حتمی است

سیدهادی منبتی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم پروین اعتصامی، ضمن بیان این مطلب در توضیح چگونگی حل مشکلات مالی این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت: جشنواره فیلم پروین اعتصامی طبق روال با قول سازمان سینمایی وارد مرحله اجرا شد و قول مساعد برای تامین هزینهها دادند. البته با مشکلات ارزی ایجاد شده سعی کردیم هزینههای جشنواره را به حداقل برسانیم و در نهایت با مبلغی معادل 280 میلیون تومان برای برگزاری آن به توافق رسیدیم.
وی در ادامه افزود: به دنبال برآورد بودجه دبیرخانه جشنواره فعال و فیلمها هم در بخش ملی و هم در بخش بینالمللی به دبیرخانه ارسال شد اما در مشکلات مالی سازمان سینمایی و همچنین بالا رفتن ارز، شمقدری گفت به دلیل همه مشکلات ایجاد شده امکان برگزاری این جشنواره در سال جاری نیست و برگزاری هفتمین دوره از این جشنواره به سال آینده موکول می شود.
سیدهادی منبتی در ادامه افزود: اما مشکل این بود که فیلمها ارسال و دبیرخانه فعال شده بود. بنابراین با لغو این جشنواره به نوعی اعتبار یک جشنواره سینمایی در دنیا زیر سئوال میرفت. از همین رو مشکل در برنامه هفت عنوان شد.
عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم پروین اعتصامی گفت: پس از روی آنتن رفتن برنامه "هفت" شخص وزیر پیگیری کرد و جلسهای با اعضای سیاستگذاری این جشنواره گذاشت و صراحتا اعلام کرد اگر بودجه سازمان سینمایی کشور تامینکننده برگزاری این جشنواره نباشد من خودم شخصا بودجه برگزاری این جشنواره را تامین میکنم.
منبتی در ادامه با اشاره به دیدگاه وزیر ارشاد نسبت به برگزاری این جشنواره گفت: وزیر ارشاد معتقد است که جشنواره پروین اعتصامی یکی از مهمترین جشنوارههای سینمایی است که مختص به فیلمهایی با موضوع زنان است. در واقع به معرفی زنان برتر در حوزههای مختلف میپردازد و باید به جشنوارههایی با این موضوع توجه بیشتری کرد.
مدیرعامل موسسه تصویر شهر در پایان درباره نقطه نظر وزیر ارشاد نسبت به شخصیت پروین اعتصامی و دلیل اصرار وی برای برگزاری این جشنواره گفت: پروین اعتصامی از شاعران بلند آوازه ایرانی است که زندگی پربار، شخصیت و اندیشه والای او و نیز وجود معانی بلند در سرودههای وی او را از جایگاهی ممتاز در فرهنگ و ادب فارسی برخوردار کرده است و به عنوان الگویی مناسب از زن مسلمان ایرانی مورد توجه ویژه قرار دارد.
شورای سیاستگذاری این جشنواره که متشکل از سیدهادی منبتی، محمدرضا اصلانی، مازیار رضاخانی، فرناز قیصریپور و گل زمان اوجاقی هستند روز چهارشنبه با حضور وزیر ارشاد تشکیل جلسه دادند.
نظر شما