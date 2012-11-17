درصد زیادی از مبتلایان به دیسک کمر احتیاجی به جراحی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهروز توانا با بیان اینکه عمدتا درد کمر، گردن و زانو از جمله شایعترین مشکلات عصبی -عضلانی در کشور هستند گفت: از یک کودک که دچار فلج مغزی می‌شود گرفته تا افراد مسن که دچار ناراحتی‌های عصبی-عضلانی شده (فلج مغزی) همگی در ردیف دریافت کنندگان خدمات طب فیزیکی و توانبخشی قرار می گیرند.

مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین متدهای درمان ضایعات دیسک کمر و گردن اظهار کرد: درمان ضایعات دیسک با کمک لیزر اثرات درمانی دارد. البته جراحی در حیطه تخصص طب فیزیکی و توانبخشی قرار نمی گیرد.

توانا تاکید کرد: درصد زیادی از موارد ابتلا به دیسک نیازمند بکارگیری جراحی نیستند و با انجام یکسری اعمال تقویتی، دستگاههای کمکی و متدهای موجود در حیطه تخصصی طب فیزیکی بهبود می یابند.

وی با بیان اینکه تشخیص صحیح ضایعات دیسک حائز اهمیت است گفت: متاسفانه به علت شباهت علامتهای ضایعات دیسک با دیگر دردها، شاهد تشخیص‌های اشتباه در این خصوص هستیم.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در ادامه با اشاه به برگزاری شانزدهیمن کنگره طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از 22 تا 24 آذرماه، به تبیین محورهای کنگره پرداخت و گفت: توانبخشی سیستم عصبی - اسکلتی- عضلانی و قلبی - ریوی، کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بیماریهای اسکلتی - عضلانی، طبقه بندی بین‌المللی عملکرد (ICF) و کیفیت زندگی، توانبخشی در سوانح، حوادث و طب نظامی، تازه‌های الکترودیاگنوز، کنترل درد، مهندسی توانبخشی و فناوری‌های نوین، سونوگرافی نوروموسکولواسکلتال، توانبخشی در سالمندان، پرستاری توانبخشی و طب توانبخشی و پزشک خانواده از جمله محورهای برگزاری این کنگره هستند.

رئیس شانزدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران با بیان اینکه این کنگـره دارای حداکـثر 14 امتیاز بازآمـوزی برای پزشکان عمومی، متخصصان داخلی و جراحی با گرایش‌های مختلف، زنان، داخلی و جراحی اعصاب، ارتوپدی، قلب و عروق، رادیولوژی، کارشناسان، کارشناسان ارشد و دکترای فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، شنوایی شناسی و پرستاری است.

وی افزود: آخرین فرصت ارسال مقالات 30 آبان ماه است.

شانزدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران از 22 الی 24 آذر ماه سال جاری به همت انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ارتش و با همکاری گروه‌های آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار می‌شود.