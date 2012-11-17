به گزارش خبرنگار مهر،‌ موسسه کریستی در آخرین حراج خود در دوبی که 23 و 24 اکتبر(دوم و سوم آبان ماه) برپا شد، تصاویری از شاه مخلوع ایران و همسرانش از فردی به نام افسون"، نقاشی‌هایی با مضامین براندازی جمهوری اسلامی از برادران فراری "حائری‌زاده" و همچنین عکس‌هایی از شیرین نشاط را در سالن "باله امارات تاورز" به حراج گذاشت.

وقتی سلطنت‌طلبان یک تابلو را چندبار می خرند!



تصاویر شاه مخلوع و سه همسرش به مبلغ 27 هزار دلار فروخته شد البته نسخه‌های دیگر این تصاویر پیش از این هم در همین حراج به مبلغ 45 هزار دلار به فروش رفته بود با این حال سلطنت‌طلبان ساکن دوبی این بار حاضر شده‌اند مبلغ 27 هزار دلار بابت ششمین نسخه از این مجموعه هشت‌تایی پول بدهند!

اما برادران حائری زاده (رکنی و رامین) که در دوره‌های مختلف این حراج آثاری در توهین به مقدسات، نظام و روحانیت ارائه داده‌اند و در حراج اخیر نیز رامین حائری‌زاده تابلویی عرضه کرد که در آن در کنار توهین به لباس روحانیت و جمهوری اسلامی، به مقدسات هم اهانت شده است.

در این اثر که ابعاد دو متر در دو متر دارد، برخی عبارات مذهبی شیعه به مسخره گرفته شده است. همچنین نقاش، چهره خود را روی لباس ماموران زن نیروی انتظامی کولاژ کرده است. این تابلو که تنها به دلیل بهره‌برداری‌های سیاسی فروش رفته آکنده از جزئیات توهین‌آمیز دیگر است و البته به اعتقاد منتقدان، عاری از ارزش‌های هنری‌. رامین حائری‌زاده سال گذشته تابلویی به این حراج ارائه داد که آن اثر با تکرار معنادار جمله "باید رفت"، به وضوح به براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران اشاره داشت.

حراج کریستی کانون توهین به اسلام و انقلاب اسلامی

اما شیرین نشاط عکاس و فیلمساز که پای ثابت این حراج است، در ‌عکس‌های موسوم به "زنان الله "(women of Allah)، دست به سخره گرفتن مقدسات زده و چهره زن مسلمان و نیز مفاهیمی چون شهادت در اسلام را با خشونت گره زده است. او در حراج اخیر کریستی یکی از عکس‌های این مجموعه را به مبلغ 62 هزار دلار فروخت.



این مقدمه درباره کارهای ارائه شده در حراج کریستی بدین منظور بود که متولیان فرهنگی و هنری کشور را متوجه این امر کنیم که گرداندن بخشی از امورات این حراج از سوی شماری از گالری‌داران و مدیران سابق فرهنگی در ایران است.

علیرضا سمیع‌آذر که از سال 1377 تا 1384 مدیر مرکز هنرهای تجسمی بوده به عنوان مشاور این حراج کار انتخاب آثار را بر عهده دارد و نامش در کاتالوگ‌های حراج به عنوان "مشاور" درج می‌شود. مژگان والی‌پور مدیر گالری والی و از مدیران موسسه "ماه مهر" از دیگر عوامل این حراج است که در حراج‌های این موسسه در دوبی حضور دارد.

این افراد طی یکی دو سال گذشته در دفتر مجله "هنر فردا " امور مربوط به حراج کریستی را انجام می‌دهند .آنها همچنین امتیاز شرکت حمل و نقل آثار هنری با عنوان "البرز" را برای انتقال آثار به دوبی توسط شخصی به نام هادی جوادی در اختیار دارند.