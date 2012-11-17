اوزان کشتی تغییری نخواهد کرد/ "شریف اف" برترین آزادکار سال 2012 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل مارتینتی رئیس سوئیسی فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) گفت: بحث تغییر اوزان کشتی که توسط برخی از کشورها مطرح شده بود فعلا منتفی است، زیرا کار کارشناسی در این مورد صورت گرفته و این موضوع ضرورتی ندارد.

وی ادامه داد: البته این احتمال وجود دارد که مقررات داوری رقابتها که پیش نویس آن آماده شده، هفته آینده در جلسه هیات رئیسه فیلا مورد بررسی قرار گیرد و تغییراتی در مقررات آن ایجاد شود. ضمن آنکه در صورت اعمال تغییرات در قوانین کشتی، برنامه های تمرینی نیز باید بر این اساس طراحی شود.

ضمنا فدراسیون جهانی کشتی به تازگی شریف شریف اف آزادکار وزن 84 کیلوگرم تیم آذربایجان را نیز به عنوان بهترین کشتی گیر سال 2012 انتخاب کرد. این کشتی گیر داغستانی الاصل که در مرحله نیمه نهایی رقابتهای المپیک 2012 لندن نیز با خوش شانسی از سد احسان لشگری نماینده کشورمان گذشت، در صوفیه بلغارستان جایزه خود را از رافائل مارتینتی رئیس فیلا دریافت کرد.

همچنین در این مراسم جایزه بهترین مربی کشتی آزاد در سال 2012 میلادی هم به آمویف مربی اختصاصی شریف شریف اف تعلق گرفت.