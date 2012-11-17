گرانی بیشترین تخلف رخ داده در بازار زنجان است

حسین نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با روند فعلی تا پایان ماه بازار به سمت کاهش و ثبات قیمت ها پیش می رود، افزود: در گذشته گرانی کم بوده و ما به گرانفروشی رسیدگی می کردیم ولی اکنون با توجه به گران شدن کالاها و نوسان قیمت ها گاهی دیده شده که شکایت ها بی مورد بوده است.

وی با اشاره به تشکیل 499 پرونده تخلف در 20 روز گذشته در استان ادامه داد: از این تعداد پرونده 394 مورد مربوط به بخش کالا و خدمات است.

نجف زاده با بیان اینکه در 20 روز گذشته 25 مورد پرونده نیز مربوط به قاچاق کالا و خدمات بوده است، افزود: مابقی پرونده ها در زمینه بهداشتی مربوط به داروها بوده است.

مدیر کل تعزیزات حکومتی استان زنجان مجموع جریمه نقدی پرونده های تخلف در حدود 20 روز گذشته را 12 میلیارد و 321 میلیون و 860 هزار و 477 ریال عنوان کرد و ادامه داد: در این مدت زمان حدود 200 تن روغن و حبوبات از انبار کشف شده است.

وی با اشاره به کشف 30 تن شکر در شهرستان ابهر در مدت 20 روز گذشته افزود: در کنار این کشفیات، به 6 مورد پرونده ارزی در استان رسیدگی شده است به طوری که افرادی که به منظور واردات کالا از دولت ارز دریافت کرده بودند، یا کالایی وارد نکرده اند و یا ارز حاصل از فروش کالاها را به دولت باز نگرده اند.

نجف زاده با یادآوری اینکه در این مدت زمان به پرونده قاچاق دارو نیز رسیدگی شده است ادامه داد: در ماه جاری به پرونده داروی مورد مصرف در بحث تهیه مواد اولیه شیشه که از کردستان و عراق وارد شده بود رسیدگی شد که 120 کیلوگرم وزن داشته و 324 میلیون تومان هم شامل جریمه شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از کاهش و پایداری قیمت ها در روزهای آتی خبر داد و افزود: با روند فعلی تا پایان ماه بازار به سمت کاهش و پایداری قیمت ها پیش می رود.