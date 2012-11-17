فاصله زیاد نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید یعقوب جعفری در مراسم جشن بزرگ گرامیداشت روز جهانی اتاق عمل افزود: استاندارد جهانی به ازای هر تخت بیمارستانی یک و نیم پرستار است و مسئولان و تصمیم سازان کشوری باید با برنامه و راهکارهای مناسب زمینه جذب نیرو در این حوزه را مهیا کنند.

وی اظهار کرد: با تصویب قانون ارتقای بهره وری پرستاران مبنی بر کاهش ساعت کار تکلیف شده و با توجه به قانون بازنشستگی 20 ساله زنان و 25 ساله مردان پرستار، باید هرچه زودتر برای این حوزه فکری شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور بیان کرد: هم اکنون 100 هزار نفر عضو نظام پرستاری کشور هستند و قراراست عضویت در این نظام اجباری شود.

وی خاطرنشان کرد: 70 درصد از قانون ارتقای بهره وری پرستاران با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرایی شده و در نشست اخیر با مسوولان نظارت و معاونان وزارت بهداشت قرار است محدودیتهای اجرایی این قانون جبران شود.

جعفری تصریح کرد: 525 وظیفه پرستاران کشور در سازمان استاندارد ثبت ملی شده و نظام پرستاری کشور به دنبال کیفیت بخشی خدمات و بهبود وضعیت رفاهی و حرفه ای این قشر است.

وی یادآور شد: رشته اتاق عمل یکی از زیرشاخه های پرستاری است که ارتقای مدارج تحصیلی این بخش و ایجاد جهش در مهارت های حرفه ای آن در دست پیگیری است.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری عنوان کرد: دانشجویان و دانش آموختگان رشته اتاق عمل باید بیمه مسئولیت را به عنوان یک اصل مهم انجام دهند چرا که ماهیت کار و احتمال خطاهای انسانی همیشه در کمین است.

وی با اشاره به ضرورت ارتقاء رشته اتاق عمل تا مقطع تحصیلات تکمیلی، بر ضرورت افزایش کیفیت آموزش در این عرصه تاکید کرد و توضیح داد: جایگاه و حساسیت شاغلان اتاق عمل در چرخه سلامت باید شناخته شود و به دلیل ظرافت های خاص حرفه ای تقویت کار گروهی در رشته اتاق عمل بسیار اهمیت دارد.

جعفری با انتقاد از برخی گروههای بالینی پزشکی و مانع تراشی در مسیر ارتقاء علمی برخی رشته ها مانند هوشبری و اتاق عمل تا مقطع PHD اشاره کرد و گفت: در مسیر کسب علم هیچکس نباید مانع طالبان جویای علم شود.