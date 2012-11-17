به گزارش خبرنگار مهر، نگار آذربایجانی جمعه شب در نشست نقد و بررسی فیلم داستانی "آینه های روبرو" افزود: چنین موضوعی را من در دوران نوجوانی از نزدیک با همسایه مان که چنین مشکلی را داشت مشاهده کرده بودم.

وی ادامه داد: این ایده مدت ها در ذهن من بود تا اینکه در جلسه ای دوستانه این مسئله را با طائرپور مطرح و او نیز داستان دیگری داشت که با تلفیق این دو توانستیم موضوع فرا جنسی را که موضوعی حساس و تابو است را بسازیم.

این کارگردان گفت: ساخت این فیلم با در نظر گرفتن حساسیت های جامعه بود و در واقع فیلم نامه این مجموعه نیز بر همین اساس تدوین شد.

آذربایجانی اظهار داشت: در واقع در نظر گرفتن حساسیت‌های جامعه بسیار مهم و اساسی بود اما از طرفی فیلمنامه و شکل پرداخت آن به موضوع، داستان را نجات داد تا جایی که می توانیم بدون موضع گیری و بدون سمت و سوء، قضاوت را به مخاطب بسپاریم.