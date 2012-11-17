به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه به نظر می رسد مشکلات غیر فوتبالی علیرضا نیکبخت واحدی حل شده و این بازیکن برای بازی کردن مشکلی ندارد صحبت هایی در برخی رسانه ها مطرح شده که علاوه بر پرسپولیس، باشگاه استقلال نیز خواهان جذب این بازیکن در نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر است.

سرپرست تیم استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: "باشگاه استقلال مذاکره ای را با نیکبخت واحدی انجام نداده است ضمن اینکه سرمربی تیم نیز در این خصوص درخواستی به باشگاه نداده است و حتی با سایر نفرات کادر فنی نیز در این خصوص صحبتی نکرده است".

ماجدی تاکید کرد:" بعید است علیرضا نیکبخت واحدی در نقل و انتقالات نیم فصل لیگ به استقلال بیاید".