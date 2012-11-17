صبای قم سومین پیروزی متوالی را برابر هیئت زنجان جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هندبال صبای قم و هیئت زنجان از سومین هفته دیدارهای دور رفت مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور شامگاه جمعه در قم برگزار شد، دیداری که میزبان آن صبای قم بود و همچون دو دیدار قبل به سه امتیاز بازی دست یافت.



تداوم پیروزی های قاطع صبا در لیگ دسته اول هندبال



صبایی ها که سرحال و آماده از پیروزی قاطع 40 بر 27 هفته نخست برابر تیم هیئت هندبال یزد، در هفته دوم راهی کرمانشاه شده بودند تا در نخستین میهمانی این فصل برابر تیم هندبال هیئت کرمانشاه قرار بگیرند، همچون مسابقه قبل مقتدرانه عمل کرده و با پیروزی میدان را ترک کردند و سومین برد متوالی خود در لیگ دسته اول این فصل را برابر هیئت زنجان به دست آوردند.



صبایی ها که در دیدارهای قبلی خود پیروزی های بی چون و چرایی را کسب کرده و تا قبل از این بازی شش امتیاز داشتند و در صدر جدول رده بندی لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور ایستاده بودند، باز هم قدرت خود را به نمایش گذاشته و توانستند در این دیدار نیز هیئت زنجان را با نتیجه پر گل و قاطع 34 بر 14 شکست داده و در صدر جدول گروه قرار جایگاه خود را حفظ کنند.



بازیکنان تیم هندبال صبای قم در هفته سوم و در دیداری خانگی برابر تیم هیئت زنجان در دو نیمه 30 دقیقه ای کاملا حاکم بر جریان بازی بودند و به مراتب قوی تر از دیدار هفته قبل برابر هیئت کرمانشاه که با اختلاف شش گل به سود آنها به پایان رسیده بود، در این دیدار به پیروزی رسیدند و با اختلاف 20 گل برتری، سه امتیاز بازی را به خود اختصاص دادند تا با 9 امتیاز حاصل از سه پیروزی متوالی صدرنشین جدول رده بندی دیدارهای گروه اول مرحله مقدماتی شوند.



دومین برد خانگی صبا در حضور تماشاگران قمی برابر هیئت زنجان



در جریان این دیدار که از ابتدای نیمه نخست صبا کنترل بازی را در دست گرفت هبود، برتری کاملا به سود صبای قم بود و شاگردان غلامعلی اکبرآبادی با ارائه بازی کاملا منطقی و حساب شده در نیمه نخست این دیدار با برتری 20 بر 7 به رختکن رفتند.



در نیمه دوم نیز برتری هندبالیست های صبای قم ادمه یافت و این تیم 14 بار دیگر دروازه تیم هیئت هندبال زنجان را باز کرد و هفت گل نیز از حریف خورد تا در دومین بازی خانگی خود در مرحله گروهی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور از سد تیم هیئت زنجان خود عبور کرده و به سه امتیاز شیرین این دیدار دست پیدا کند.



این پیروزی هندبالیست های صبای قم را با سه برد، 104 گل زده و 65 گل خورده به تنهایی با کسب 9 امتیاز در صدر جدول رده بندی گروه اول مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور جای داد تا شاگردان غلامعلی اکبرآبادی مدعی لیگ برتر باشند.