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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

برزنگ:

عدم وجود پاسگاه پلیس راه در ریگان/ تصادفات در ریگان 11 کشته برجا گذاشت

عدم وجود پاسگاه پلیس راه در ریگان/ تصادفات در ریگان 11 کشته برجا گذاشت

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار ریگان با اشاره به نبود پاسگاه پلیس راه در محورهای مواصلاتی این شهرستان گفت: تصادفات در ریگان طی هفته گذشته منجر به کشته شدن 11 نفر شد.

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح شنبه برخورد یک دستگاه خودروی سمند با کامیون بعد از سه راهی گنبکی منجر به آتش گرفتن خودروی سمند و جان باختن سرنشین آن شد.

وی ادامه داد: سرعت زیاد خودروی سمند و ناتوانی راننده در کنترل آن باعث شد که به کامیون برخورد کرده و طعمه حریق شود.

برزنگ یادآور شد: در این سانحه رانندگی راننده کامیون نیز مجروح و راهی بیمارستان شد.

وی تصریح کرد: در این محور از هفته گذشته تاکنون 11 نفر جان خود را در اثر تصادفات از دست داده اند.

این مسئول نبود پاسگاه پلیس راه در این شهرستان را علت این تصادفات برشمرد و افزود: دلیل اکثر این تصادفات سرعت زیاد اعلام شده اند که نیاز است پلیس راه در این شهرستان راه اندازی شود.

فرماندار ریگان گفت: با توجه به اینکه شهرستان ریگان ورودی استان کرمان است و تا ایرانشهر هیچ گونه پاسگاه پلیس راهی وجود ندارد باعث شده که خودروها در این محور با سرعت زیاد تردد کنند که این امر باعث تهدید جان شهروندان ریگانی شده است.

برزنگ بیان داشت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با موتور سیکلت در محور روستایی تهرود باعث شد راکب موتور سیکلت زخمی و راهی بیمارستان شود.
 

کد مطلب 1745449

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