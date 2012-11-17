169 مکان متبرکه شهرستان ملایر سند ثبتی دارند

حجت الاسلام رضا زین العابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرستان ملایر دارای 46 امامزاده، 347 مسجد و 148موقوفه است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 16 امامزاده، 35مسجد و 118موقوفه این شهرستان از سند ثبتی بر خوردارند، عنوان کرد:از ابتدای سال تاکنون دو بقعه و موقوفه در این شهرستان سنددار شده اند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته برای اخذ سند منع قانونی وجود داشت، اظهار داشت: امسال با برطرف شدن منع قانونی اهتمام کافی برای اخذ سند انجام می شود.

حجت الاسلام زین العابدینی از اقدام برای سند دارشدن موقوفات شهرستان خبر داد و افزود: به دلیل اینکه مصوبه 147 و 148 قانون برای اخذ سند در اوایل کار قرار دارد این امر زمان بر خواهد بود.

وی در ادامه بر اهمیت سند دار شدن همه موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد تاکید کرد و عنوان داشت: سند دار کردن این اماکن از تعدی و تعرض سود جویان به حریم اماکن جلوگیری می کند.

وی گفت: سند دار شدن موقوفات شهرستان ملایر به دلیل اهمیت حفظ حریم قانونی آنها در اولویت است.