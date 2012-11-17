لزوم ترویج اقتصاد مقاومتی/ برنامه ریزی صحیح مسئولان تحریمها را شکست می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در دیدار با رئیس و معاونین سازمان امور اقتصادی و دارایی استان گفت: با تقویت نظارت بر هزینه های دولتی باید مردم و مدیران را به سمت فضای اقتصاد و مقاومتی سوق داد.

وی افزود: در راه توسعه و پیشرفت کشور، مدیران باید توقع خود را کم و خدمت خود را به مردم بیشتر کنند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بحران های اخیر دشمنان نظام اظهار داشت: چنانچه مدیران و مسئولین برنامه ریزی داشته باشند، دشمن از بحران آفرینی های خود هیچ عایدی کسب نمی کند.

این مقام قضایی گزارش اوضاع و شرایط کشور به مردم را خواستار شد و تصریح کرد: یقیناً اگر مردم در جریان امور باشند همکاری بهتر و بیشتری خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از بستر های توسعه و پیشرفت است و باید زمینه های مناسب را برای این حرکت مؤثر فراهم نمود و مجموعه قضائی استان نیز از هر گونه حمایت در چهار چوب قانون کوتاهی نخواهد کرد.

در ابتدای این دیدار رئیس سازمان اقتصادی و دارائی گزارشی از وظایف، بودجه و وضعیت اعتبارات دستگاهای اجرائی استان ارائه کرد.

حمید شیخ اسدی از راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان خبر داد و گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری می تواند استان را جزء استانهای برتر و نمونه کشور در بخش سرمایه گذاری قرارداده و مشکل اشتغال و بیکاری را حل کند.