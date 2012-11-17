  1. سیاست
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۷

صبح امروز ؛

بسیجیان با آرمان‌های امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

بسیجیان با آرمان‌های امام خمینی(ره) تجدید میثاق کردند

بسیجیان امروز با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته بسیج، بسیجیان با حضور در حرم امام خمینی (ره)  با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

بنابراین  گزارش قرار است تا دقایقی دیگر سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع بسیجیان سخنرانی کند.

کد مطلب 1745452

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها