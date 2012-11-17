به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته بسیج، بسیجیان با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمانهای بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

بنابراین گزارش قرار است تا دقایقی دیگر سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع بسیجیان سخنرانی کند.