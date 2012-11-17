امیر حسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا اعضای فراکسیون اصولگرایان به دعوت رئیس جمهور برای نشست مشترک با نمایندگان پاسخ مثبت می دهند، گفت: در جلسه شورای مرکزی این فراکسیون در این خصوص بحثی نشده و تصمیمی گرفته نشده است.

وی اظهار داشت: اگر هدف جلسه این باشد که در یک فضای صمیمی مسائل کشور مورد بحث قرار گیرد و به سوال نمایندگان پاسخ داده شود جلسه خوبی خواهد بود.

قاضی زاده با بیان اینکه در خصوص موضوع جلسه چیزی به ما گفته نشده و تنها عنوان داشته اند که این جلسه صمیمی بنا به درخواست برخی نمایندگان بوده است، افزود: طبیعتا در این جلسه موضوعات روز کشور که مهمترین آنها مسائل اقتصادی است مورد بحث قرار خواهد گرفت.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به جلسه اخیرشان با رئیس جمهور گفت: در این جلسه با رئیس جمهور یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که جلسات گفت و شنود بیشتری بین نمایندگان و رئیس جمهور باشد چرا که کسب اطلاعات بیشتر از زبان احمدی نژاد ابهامات بیشتری را برطرف می کند.

وی گفت: برگزاری جلسه مشترک نمایندگان با رئیس جمهور برای رفع ابهامات پیش آمده در همان جلسه مقرر شد و بعد از چند هفته فردا برگزار می شود.

قاضی زاده با بیان اینکه در جلسه با رئیس جمهور مطرح شد که گفت و شنود بیشتر میان نمایندگان و رئیس جمهور باعث می شود تا کار به سوال نکشد و اگر هم کشید دیگر مخاطبی پیدا نمی کند، گفت: رئیس جمهور هم از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت" نظر خوبی است و ما هم پیگیری می کنیم".

عضو فراکسیون اصولگرایان در واکنش به مخالفت برخی نمایندگان برای شرکت در جلسه با رئیس جمهور گفت: هرکسی نظر خودش را دارد. آیا می خواهیم در چند ماه باقی مانده ارتباطمان را با دولت قطع کنیم؟ من دلایل این گونه مخالفت ها را متوجه نمی شوم و به همین خاطر اظهار نظری نمی کنم.