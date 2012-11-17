اعضای شواری مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت پنجشنبه و جمعه هفته گذشته 25 و 26 آبان ماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

عصر روز جمعه انتخابات اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزار شد و 7 عضو اصلی این تشکل دانشجویی انتخاب شدند.

اسامی 7 عضو اصلی دفتر تحکیم وحدت عبارتند از:علی محمد پرورده دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد علی اسلامی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، علی بیانی دانشجوی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، سید جواد حسینی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رضا قبادی دانشجوی دانشگاه امام خمینی قزوین، زهره صادقی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و مصطفی صادقی فر دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد. همچنین اعضای علی البدل دفتر تحکیم عبارتند از : آزاده حسینیان عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریعتی، حجت علمداری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و مجید کمالی زاده دانشجوی دانشگاه پیام نور مشهد.

قرار است دبیر دفتر تحکیم وحدت تا دو هفته آینده انتخاب شود.