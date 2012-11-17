به گزارش خبرگزاری مهر این نمایش با شکستن وضعیت ابتدای تعزیه به کمک حرکت و تکنیک چند صدای به دنبال رسیدن شیوه های نو در گونه نمایش های مذهبی است. نمایش غریب کوفه توسط گروه تئاتر هیئت محبین اهل بیت دانشگاه هنر و بسیج دانشکده هنر و معماری تهیه شده است.

نمایش مذکور ساعت 13 در جدول زیر به نمایش در می‌آید:

شنبه دوم محرم دانشگاه پردیش هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

یکشنبه سوم محرم پردیس هنرهای زیبا دانشگاه هنر

دوشنبه چهارم محرم دانشکده هنر و معماری

سه شنبه پنجم محرم دانشگاه سوره

چهارشنبه ششم محرم دانشگاه هنر کرج

همچنین نمایش عروسکی "قاصدک از بابایم خبر داری؟ " در تالار فرابی با اجراهای محدود مهمان کودکان عزادار به نمایش در می‌آید.

این نمایش به نویسندگی و کارگردانی افشین قاسمی با موضوع انتظار حضرت رقیه (ع) برای دیدار پدراست که با تکنیک سیاه از یکشنبه سوم محرم الی چهارشنبه به مدت چهار روز در تالار فارابی دانشگاه هنر اجرا می شود.