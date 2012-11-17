وامهایی که معطل یک " امضا" هستند/ عدم اجرای بخشنامه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، درحال حاضر برخی متقاضیان دریافت تسهیلات خرد و کوچک بین مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و تصمیمات برخی مدیران بانکی بلاتکلیف مانده اند.

این درحالیست که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار داشتن، یک ضامن شرط دریافت تسهیلات تا سقف 100 میلیون ریالی تعیین شده است، اما این مصوبه چندان در برخی از بانکها و موسسات مالی استان گلستان مورد توجه قرار نمی گیرد و موجب سرگردانی متقاضیان تسهیلات خرد شده است.

معرفی دو ضامن، ترجیحا کارمند از مهمترین شروط بسیاری از بانکها و موسسات مالی گلستان برای ارائه تسهیلات مختلف بوده که این امر با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تناقض دارد.

معصومی یک کشاورز گرگانی که برای پیگیری درخواست 80 میلیون ریالی تسهیلات کشاورزی به بانکی در گرگان مراجعه کرده بود، در این زمینه به خبرنگار مهر می گوید: با آنکه دفترچه دام و زمین کشاورزی دارم ولی تاکنون هر ضامنی را که معرفی کرده ام، بنوعی بانک نپذیرفته است.

این کشاورز گفت: برای دریافت این مبلغ تسهیلات، بانک شرط دو ضامن را مطرح کرده است و الان مدتهاست که برای دریافت این تسهیلات که آن را برای کشت محصولات کشاورز ینیاز دارم، سرگردان هستم.

احمدی جوانی که به تازگی تشکیل خانواده داده است، نیز می گوید: برای دریافت تسهیلات ازدواج پس از آنکه در سایت ثبت نام کردم و بانک مورد نظر برای ارائه تسهیلات تائید شد، اکنون شروط تامین ضامن معتبر، مرا را برای دریافت این وام ناامید کرده است.

وی اظهار داشت: تاکنون سه ضامن معرفی کرده ام که هر کدام از این افراد به دلایلی، معتبر معرفی نشده اند و بانک بر داشتن ضامن کارمند تاکید می کند.

عبدی یک بازاری گنبدکاووس که تقاضای 50 میلیون ریال وام مضاربه داده است، نیز گفت: از بس که مدارک افراد مختلف را برای معرفی به عنوان ضامن به بانک ارائه داده ام، خسته شده ام.

وی اظهار داشت: درحالی بانک تقاضای دو ضامن برای دریافت تسهیلات می کنند که ماهها منتظر وام مانده ام و مدتها موجودی ام را در بانک حفظ کرده ام ولی هر ماه به دلایلی پرداخت وام به ماهی دیگر موکول می شود.

وی اظهار داشت: وقتی نسبت به ضوابط موجود اعتراض می کنیم می گویند، دستور و ابلاغ بخشنامه است و کاری از دست ما ساخته نیست.

بانکها موظف به اجرای بخشنامه شورای پول اعتبار هستند

در حالی که برخی از شهروندان گلستان برای دریافت تسهیلات خرد با مشکلات متعددی از جمله تامین ضامن معتبر مواجه هستند، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای گلستان تاکید می کند: همه بانکهای و موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی موظف به اجرای بخشنامه شورای پول و اعتبار هستند.

رحمان تقوی دی پیگیری خبرنگار مهر افزود کلیه موسسات مالی و اعتباری که زیر نظر بانک مرکزی هستند بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باید در قبال معرفی یک ضامن معتبر تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات ارائه دهند.

ارائه تسهیلات خرد تنها با یک ضامن

وی اظهار داشت: چنانچه رعایت نکنند متقاضیان می توانند به ناظران و بازرسان برای رسیدگی به شکایتشان اقدام کنند.

رئیس شعب بانک ملی گلستان ادامه داد: ضامن های معرفی شده در سیستم بانکی اعتبار سنجی می شود ولی برخی مواقع پیش می آید یک نفر توانایی ضمانت 10 میلیون تومان وام را ندارد.

تقوی بیان داشت: همچنین برخی ضامن ها به دلیل عدم استطاعات مالی و تعهدات مستقیم و غیرمستقیمی که در سایت اعتبار سنجی برای یک ضامن تعریف می کنند نمی توانند پاسخگو باشد.

دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانکهای گلستان بیان داشت: هر چند دلایل مطرح شده، برای پرداخت عدم تسهیلات کافی نیست و خیلی از مواقع افرادی که به عنوان ضامن معرفی می شود توانایی دارند و بعضا پیش می آید همکاران سخت گیری می کنند.

وی تاکید کرد: توانایی یک ضامن معتبر بستگی به تعهدات مستقیم و غیر مستقیم فرد در سیستم بانکی و ... دارد.

سیستم نظارت بانک مرکزی در گلستان فعال می شود

تقوی در پاسخ به اینکه آیا بین ضامن کارمند و بازاری تقاوتی وجود دارد که برخی بانکها ترجیح می دهند از ضامن کارمند استفاده کنند، گفت: بین ضامن کارمند و بازاری نیز تفاوتی وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مرکزی برای ارائه شکایت و انتقادهای مردم نسبت به رسیدگی در این زمینه در استان وجود دارد، بیان داشت: متاسفانه در استان نماینده سیستم نظارت بانک مرکزی ایجاد نشده است که بزودی در استان فعال می شوند.

تقوی گفت: اگر مردم شکایتی دارند از طریق سایت اینترنتی شکایت را به بانک مرکزی اعلام کنند تا رسیدگی شود.

به گزارش مهر، درحال حاضر بسیاری از طرح های مشاغل گلستان به رغم تامین و تخصیص اعتبار، به دلیل نداشتن ضامن معتبر در بانکهای استان مسکوت مانده اند و یا به ادارات بازگشت داده شده اند.