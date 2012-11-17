نخستین سالن تعزیه خوانی تخصصی غرب کشور در نهاوند ساخته شد

مسعود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روستای گره چغا از توابع بخش فیروزان شهرستان نهاوند از جمله روستاهای است که عملیات بهسازی و طرح هادی آن به صورت 100 درصد با حفظ بافت سنتی آن به پایان رسیده است.

وی گفت: در طرح بهسازی و مقاوم سازی روستای گره چغا برای زیبا سازی و نوسازی این روستا با مهندسین متخصص در زمینه شهر سازی جلسات متعددی برگزار و تمام شرایط این روستای تاریخی که دارای اماکن طبیعی و سنتی است، در نظر گرفته شد.

وی گفت: به علت علاقه خاص و محبت بیشمار مردم این روستا به برگزاری مراسم مذهبی وارادت و اخلاص به حضرت سید شهداء (ع) و توجه ویژه به هنر تعزیه خوانی، با مساعدت مسئولان استان همدان و شهرستان نهاوند اولین سالن تعزیه خوانی نهاوند در این روستا ساخته شد.

رئیس بنیاد مسکن نهاوند افزود: سالن تعزیه خوانی روستای گره چغا نهاوند اولین سالن تعزیه خوانی تخصصی در غرب کشور محسوب می شود که با سقف شیروانی و بدون دیوار های اطراف باظرفیت 400 تماشاگر و باصرف اعتبار بیش از 400 میلیون ریال ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در طرح بهسازی جدید روستاها احیا سنت های فرهنگی، مذهبی و ورزشی مد نظر است، گفت: در اجرای طرح هادی و بهسازی و احداث سالن تعزیه خوانی این روستا مردم و جوانان استقبال خوبی از اجرای داشتند.

وی در پایان گفت: برای بهسازی ومقاوم سازی روستای گره چغا از محل اعتبارات شهرستانی واستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیش از هشتصد میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.