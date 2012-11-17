مسعود میرکاظمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص اقدام مجلس برای توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم اظهارداشت: اصل کار هدفمندی یارانه ها درست است اما توقف آن در سال جاری با توجه به شرایط کشور نیز ضروری است.

وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادی 7 محور داشت که یکی از محورهای آن هدفمندی یارانه ها بود و مدیریت ارز، اصلاح نظام بانکی و بیمه و مالیات و گمرک بندهای دیگر بود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد:اگر ارز مدیریت نشود و نرخ آن بالا برود مطمئنا تورم بالایی به همراه می آورد و باعث عقب گرد طرح هدفمندی یارانه ها می شود، اگر همه عوامل پولی، ارزی و گمرکی کنترل لازم را نداشته باشد به صلاح نیست مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرایی شود.

میرکاظمی گفت: نکته ای وجود دارد که باید به آن توجه شود، میزان پولی که به خانوار واریز می شود از میزان درآمد حامل های انرژی بیشتر است و ما در کمیسیون انرژی به این موضوع معترض بودیم زیرا اگر منابع از جایی که باید تامین نشود، باعث می شود که از دستگاههای مرتبط با انرژی مانند شرکت ملی نفت و نیرو پول بیشتری برداشت شود و این موضوع توسعه بخش انرژی را متوقف می کند.

نماینده تهران ادامه داد: ما این نگرانی را داریم و به دولت هم گفته ایم که این کسری 14 هزار میلیارد تومانی هدفمندی باید از ردیف های بودجه تامین شود زیرا وقتی صادرات را کم می کنیم سهم نفت هم کم می شود. ما در مجلس مصوبه ای گذراندیم که مابه التفاوت ارز به سمت بودجه عمرانی برود اما همچنان در بودجه جاری با کسری مواجه هستیم بنابراین نگران دست اندازی دولت به سهم شرکت ملی نفت و گاز و پخش و پالایش هستیم.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: همه این بخش ها طرح توسعه ای دارند اگر پالایشگاهها به موقع بازسازی نشوند و افزایش ظرفیت ندهند با افزایش مصرف، باید مجددا به سمت واردات برویم. به عنوان مثال در توسعه نیروگاه سالی 5 هزار مگاوات باید به ظرفیت کشور اضافه شود. امیدواریم فکری کنند که مشکل حل شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس قرار است برای تدبیر این موضوع جلسات مشترکی برگزار کنند، گفت: نفت در تحریم است و کسی از بیرون سرمایه گذاری نمی کند، اگر در داخل هم سهم نفت را برداریم دیگر برای توسعه چیزی باقی نمی ماند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: برای این کسری 14 هزار میلیاردی باید راهی اندیشیده شود یک راه این است که تعداد دهک هایی که یارانه نقدی به آنها تعلق می گیرد محدود شود. راه دیگر این است که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد که البته مجلس با آن مخالفت کرده است. راه دیگر که باقی می ماند درنظر گرفتن ردیف بودجه برای آن است .

میرکاظمی گفت: اگر مابه التفاوت فروش ارز فقط به بخش عمرانی برود برای برای دولت مشکل به وجود می آورد بنابراین دولت باید بررسی کند و پیشنهادش را برای اتخاذ راهکار مناسب در این موضوع به مجلس ارائه کند.

نماینده تهران تصریح کرد: اگر همه عوامل در طرح تحول اقتصادی کنترل نشود توقف هدفمندی یارانه ها به صلاح است. نمی شود از 7 محور این طرح 6 محور را اجرا نکرد و فقط یک مورد آن را که به واسطه آن قیمت حامل های انرژی گران تر می شود و پولی به حساب مردم ریخته می شود اجرایی شود. ما به شدت نگران هستیم که دولت وقتی کسری بودجه رخ می دهد به سراغ نفت برود. در این صورت فشار زیادی به نفت می آید.