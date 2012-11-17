مطالعه آبهای زیرزمینی توسط سازمان زمین شناسی/ انجام مطالعات در 25 استان

دکتر ترانه شارمد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار داشت: این طرح ملی که به همت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در دستور کار قرار گرفته به منظور اکتشاف و توجه به مسائل زیست محیطی در حوزه آبهای زیرزمینی انجام می شود.

وی با بیان اینکه در قالب این مطالعات 60 لایه اطلاعاتی در مورد آبهای زیرزمینی ایران تهیه می شود، ادامه داد: برای نخستین بار است که بررسی های هیدروژئوشیمی توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی در ایران صورت می گیرد.

رئیس گروه هیدروژئوشیمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: تاکنون کار مطالعات آبهای زیرزمینی در 25 استان کشور صورت گرفته و آمادگی داریم که فعالیت در لرستان را نیز به عنوان استان بیست و ششم آغاز کنیم.

شارمد تصریح کرد: هم اکنون مطالعات آبهای زیرزمینی 10 استان کشور آماده است تا به صورت اطلس منتشر شود.

وی یادآور شد: در این مطالعات میزان مواد مختلف در آبهای زیرزمینی اعم از کلر، نیترات، ارسنیک، فلزات سنگین و ... اندازه گیری و با استانداردها مقایسه می شود.

رئیس گروه هیدروژئوشیمی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه در بررسیها سعی کرده ایم که با حداقل نمونه ها به بهترین نتیجه برسیم، عنوان کرد: به عنوان مثال ما در یکی از نقاط کشور به چاههای آبی برخورد کردیم که میزان ارسنیک در آنها بیش از حد مجاز بود که این امر به متولیان امر در این زمینه بسیار کمک کرد.

شارمد ادامه داد: در اطلس هایی که از وضعیت آبهای زیرزمینی هر استان منتشر می شود مشکلات هر چاه و سفره آب زیرزمینی به صورت جزء به جزء مطرح خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه تاکنون چنین کاری در ایران صورت نگرفته است، افزود: ما در مطالعات خود بیش از 60 مورد "آنیون" و "کاتیون" که در کیفیت آب تاثیر دارد را اندازه گیری کرده و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دستگاههای تصمیم گیر قرار می دهیم.