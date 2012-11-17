رایزنی لاریجانی با شورای نگهبان برای تعیین شرایط رجل سیاسی به جایی نرسید

دخیل عباس زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مخالف شورای نگهبان با یک ماده از اصلاحیه قانون انتخابات اظهار داشت: شورای نگهبان با ماده ای از اصلاحیه قانون انتخابات که مربوط به شرایط تعیین رجل سیاسی و مذهبی است مخالف است.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای نگهبان تعیین مصداق رجل سیاسی و مذهبی را حق خود می داند و معتقد است مجلس نمی تواند شرایط رجل سیاسی و مذهبی را تعیین کند.

وی در خصوص انتقاد برخی نمایندگان مبنی بر اینکه کمیسیون شوراها باید قبل از بررسی این اصلاحیه در خصوص مواد آن با شورای نگهبان رایزنی می کرد، گفت: پیش از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات با شورای نگهبان رایزنی های لازم صورت گرفته بود و شورا هم نظر مثبت داشت اما بعدا با برخی از مواد مخالفت کرد.

زارع زاده با بیان اینکه هیئت رئیسه کمیسیون شوراها در حال رایزنی با شورای نگهبان برای رفع اختلاف نظرها است تصریح کرد: در صورتی که مخالفت شورای نگهبان با این ماده از قانون انتخابات ادامه یابد اصلاحیه قانون انتخابات بدون این ماده به صحن علنی ارسال می شود، در غیر این صورت اصلاحیه قانون انتخابات به طور کامل به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.

عضو کمیسیون شورا و سیاست داخلی تصریح کرد: شورای نگهبان با ماده ای از قانون انتخابات که مربوط به نظارت بر اجرای قانون انتخابات توسط کمیته ای بالاتر از وزارت کشور است مخالفت ندارد، چون مصداق این نظارت در شهرستان ها در حال پیاده شدن است.

وی با اشاره به بررسی اصلاحیه قانون انتخابات با حضور رئیس و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی تاکید کرد: آقای لاریجانی هم در خصوص اصلاح ماده مربوط به تعیین رجل سیاسی با شورای نگهبان رایزنی هایی داشته اما تاکنون به نتیجه نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری که چندی پیش در کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید مقرر شده بود که رجل مذهبی بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تایید علمای حوزه علمیه قم و رجل سیاسی بئدن نامزدها به تایید 150 نفر از نمایندگان مجلس و سیاسیون برسد.