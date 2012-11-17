کرمانشاه برای میزبانی جام جهانی کشتی اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی اوایل اسفند ماه امسال در کشورمان برگزار خواهد شد که تاکنون شهرهای تهران، اصفهان و کرمانشاه برای میزبانی از این پیکارها اعلام آمدگی کرده اند.

محمد حسین محبی سرپرست هیات کشتی استان کرمانشاه ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: با هماهنگی استانداری و همچنین همکاری و پیگیری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی مشغول رایزنی با وزارت ورزش و متولیان فدراسیون کشتی هستیم تا در صورت امکان میزبانی رقابتهای جام جهانی را بر عهده بگیریم.

بنا بر این گزارش مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی طی روزهای یکم و دوم اسفند و رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روزهای پنجم و ششم اسفندماه در کشورمان برگزار می شود که فعلا برخی از اعضای هیان رئیسه فدراسیون کشتی در حال بررسی شرایط و امکانات شهرهای تهران و اصفهان هستند. ضمن اینکه با اضافه شدن کرمانشاه به دیگر شهرهای خواهان میزبانی، نمایندگان فدراسیون کشتی به زودی به کرمانشاه هم عزیمت خواهند کرد تا امکانات این شهر را نیز مورد بررسی قرار دهند.

البته متولیان کشتی استان کرمانشاه چندی پیش با ارسال نامه ای به فدراسیون کشتی خواهان میزبانی رقابتهای قهرمانی کشتی آزاد جوانان هم شدند که فعلا پاسخی در این خصوص دریافت نکرده اند.