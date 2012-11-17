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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۴۲

ظهیری به مهر خبر داد:

طرح مطلع مهر در قم ویژه زوجین جوان اجرا می شود

طرح مطلع مهر در قم ویژه زوجین جوان اجرا می شود

قم - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان در استانداری قم از اجرای طرح مطلع مهر در این استان خبر داد.

معصومه ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طرح مطلع مهر در قم در حال اجرا است.

وی گفت: طرح مطلع مهر برای زوجینی که در پنج سال نخست زندگی قرار دارند اجرا می شود.
 
مشاور امور بانوان در استانداری قم بیان کرد: ابتدا طرح آموزشی مربیان به صورت ویدئو کنفرانس از مخابرات تهران برای مربیان برگزار می شود و تا پایان آذر ماه نیز آموزش مربیان در اجرای طرح مطلع مهر ادامه می یابد.
 
وی گفت: از دی ماه کلاس های مطلع مهر برای زوجین جوان که بیش از پنج سال از آغاز زندگی آنها نگذشته باشد و در یکی از ادارات نیز شاغل باشند اجرا می شود.
 
ظهیری با اشاره به اینکه این طرح به عنوان دوره ضمن خدمت برای زوجین جوان محسوب می شود افزود: طرح مطلع مهر به منظور تحکیم و تعالی خانواده در حال اجرا است.
کد مطلب 1745469

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