طرح مطلع مهر در قم ویژه زوجین جوان اجرا می شود

معصومه ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: طرح مطلع مهر در قم در حال اجرا است.

وی گفت: طرح مطلع مهر برای زوجینی که در پنج سال نخست زندگی قرار دارند اجرا می شود.



مشاور امور بانوان در استانداری قم بیان کرد: ابتدا طرح آموزشی مربیان به صورت ویدئو کنفرانس از مخابرات تهران برای مربیان برگزار می شود و تا پایان آذر ماه نیز آموزش مربیان در اجرای طرح مطلع مهر ادامه می یابد.



وی گفت: از دی ماه کلاس های مطلع مهر برای زوجین جوان که بیش از پنج سال از آغاز زندگی آنها نگذشته باشد و در یکی از ادارات نیز شاغل باشند اجرا می شود.

ظهیری با اشاره به اینکه این طرح به عنوان دوره ضمن خدمت برای زوجین جوان محسوب می شود افزود: طرح مطلع مهر به منظور تحکیم و تعالی خانواده در حال اجرا است.