4 حفار غیر مجاز در رابر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: در پی مراقبت و گشت زنی نیروی های یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان چهار نفر حفار غیر مجاز در محوطه های تاریخی شهرستان رابر دستگیر شدند.

حسین شمس الدینی ادامه داد: این حفاران در حین ارتکاب جرم و همراه داشتن لوازم و تجهیزات حفاری دستگیر شده اند.

وی با بیان اینکه سه نفر از افراد دستگیر شده غیر بومی و نفر چهارم بلد محلی بوده است، تصریح کرد: افراد مذکور برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند.

شمس الدینی با اشاره به اینکه کلیه محوطه های باستانی و آثار تاریخی استان کرمان به صورت محسوس و نامحسوس مراقبت و حفاظت می شوند، افزود: برخی از حفاران و قاچاقچیان اشیاء عتیقه به گمان عدم حضور فیزیکی نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی اقدام به حفاری و یا دستبرد به آثار تاریخی و محوطه های باستانی می کنند حال آنکه این اماکن به صورت شبانه روزی و با بهره گیری از امکانات حفاظتی و مراقبتی ویژه حراست می شوند.

وی با هشدار به قاچاقچیان اشیاء عتیقه تصریح کرد: هرگونه خرید، فروش، حمل و نگهداری اشیاء عتیقه و باستانی، کیفر و جزای سنگینی در پی دارد.

تعیین 5 مسیر گردشگری در استان های کرمان

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان در نشست مشترکی با فرمانداران شهرستانهای رفسنجان، انار و شهربابک با اشاره به تعیین پنج مسیر گردشگری بین این شهرستان ها، گفت: تعیین این مسیرهای گردشکری متنوع می تواند گردشگران را به سوی نقاط هدف گردشگری سوق دهد.

حسین شمس الدینی بابیان اینکه با توجه به ظرفیت های متنوع شهرستانهای رفسنجان، انار و شهربابک، گردشگری را می توان در حوزه های مختلفی مانند صنعتی، کشاورزی، معدنی، طبیعت گردی تعریف کرد، افزود: تعریف مسیرهای گردشگری می تواند در ارزان سازی سفر و اشتغالزایی بسیار مثمر ثمر باشد.

وی با تقدیر از توجه ویژه فرمانداران این شهرستانها به حوزه های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری در راستای درآمدزایی منطقه استفاده کرد.

وی با تاکید براینکه در مسیرهای گردشگری تعیین شده آثار مختلف تاریخی قرار گرفته است، افزود: بزودی این تورها در اختیار دفاتر خدمات مسافرتی استان کرمان قرار می گیرد تا گردشگران را بهتر از گذشته به سوی مقاصد گردشگری سوق دهند.

امنیت بهترین مولفه برای توسعه گردشگری شهرستانهای شمالی کرمان است

فرماندار رفسنجان در نشست با مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: امنیت منطقه بهترین مولفه برای توسعه گردشگری شهرستانهای شمالی استان است.

علی اکبر پور محمدی افزود: خوشبختانه امنیت به عنوان یکی از مولفه های توسعه گردشگری در استان کرمان وجود دارد و گردشگران می توانند از این برکت برای بازدید از جاذبه های ناشناخته این خطه بهره مند شوند.

پور محمدی با اشاره به تاثیر صنعت گردشگری در توسعه پایدار استان کرمان اظهار داشت: گردشگری بهترین منبع کسب درآمد است که بسیاری از کشورهای منطقه توانسته اند با توسعه این صنعت به درآمدی فراتر از صنعت نفت ایران دست یابند.

وی بابیان اینکه در بسیاری از باغات رفسنجان 50 نوع پسته برداشت می شود، افزود: این مسئله می تواند در جذب گردشگران صنعتی و کشاورزی بسیار موثر و جذاب باشد.

فرماندار رفسنجان با اشاره به اینکه وجود معادن مس در شهرستانهای شمال استان کرمان، افزود: این پتانسیل باید به توسعه گردشگری صنعتی بسیار کمک کند.

