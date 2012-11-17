تیم ورزش زورخانه ای نهاوند در رده نوجوانان و پیشکسوتان قهرمان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دوره مسابقات پهلوانی یادواره پهلوان محمد حسین قیاسی که با حضور شش استان در دو رده سنی نوجوانان و پیشکسوتان در نهاوند برگزار شد، تیم شهرستان نهاوند قهرمان شد

در این مسابقه که در حضور بیش از یک هزار نفر از مردم نهاوند برگزار شد استانهای تهران، لرستان ، قزوین، مرکزی کردستان و همدان (نهاوند ) شرکت داشتند.

در پایان مسابقه در رده سنی پیشکسوتان تیم نهاوندبا 211 امتیاز مقام اول را به دست آورد و تیمهای استان مرکزی با 89 امتیاز و استان لرستان با 78 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده نوجوانان نیز تیم شهرستان نهاوند با 201 امتیاز مقام اول را به دست آورد و تیم نوجوانان تهران با 188 امتیاز و تیم استان قزوین با 179 امتیازبه ترتیب دوم و سوم شدند.

این مسابقات هر سال به منظور گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم پهلوان حسین قیاسی از پهلوانان پیشکسوت نهاوند و نامی کشور برگزار می شود.

صدرنشینی شهرداری همدان در لیگ برتر ووشو بانوان کشور

تیم شهرداری همدان به صدرنشینی خود در رقابت های لیگ برتر ووشو بانوان کشور ادامه داد.

براساس این گزارش، هفته پنجم و ششم رقابتهای لیگ ووشوی بانوان ایران در محل آکادمی ووشو با برتری تیم شهرداری همدان همراه شد.

در این مسابقه تیم شهرداری همدان با نتیجه هفت بر سه شهرداری چترود کرمان را شکست داد.

در جدول رده بندی گروه دو شهرداری همدان با 15امتیاز و با اقتدار صدرنشینی خود را حفظ کرد، گاز مازندران با 9 امتیاز کماکان در رتبه دوم ایستاد، شهرداری چترود کرمان با 4 امتیاز سوم است و هیئت زنجان همچنان بدون امتیاز چهارم است.

پاس همدان به صدر جدول گروه ب لیگ دسته یک فوتبال کشور بازگشت

تیم پاس همدان با برتری مقابل تیم یادآوران شلمچه به صدر جدول گروه ب لیگ دسته اول فوتبال کشور بازگشت.

بر اساس این گزارش، تیم پاس همدان در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در ورزشگاه کارگران اهواز مقابل میزبان خود یادآوران شلمچه سه بر صفر به پیروزی دست یافتند.

محسن پورحاجی در دقیقه 62 و مقداد قباخلو در دقایق 65 و 75 گل های تیم پاس همدان در این مسابقه را به ثمر رساندند.

رحیم مهرپیشه به همراه محمدرضا امینی و فرید امیدوار قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

پاسی ها با این برد 21 امتیازی شدند و در صدر جدول گروه ب لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار گرفتند.

تیم یادآوران شلمچه نیز با هشت امتیاز همچنان در رتبه سیزدهم جدول گروه ب لیگ دسته یک قرار دارد.

صعود تیم الوند همدان به رتبه سوم گروه الف لیگ دسته یک فوتبال کشور

تیم فوتبال الوند همدان در هفته دهم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور با برتری مقابل استقلال اهواز به رتبه سوم گروه الف صعود کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه شهدای قدس همدان برگزار شد، تیم الوند با نتیجه سه بر صفر مقابل استقلال اهواز به برتری دست یافت.

نوید عاشوری در دقیقه 17، هادی بلوری نوین در دقیقه 45 و احمد سعیدی در دقیقه 72 بازی سه گل تیم الوند را در این مسابقه به ثمر رساندند.

حمید حاج ملک به همراه آرمان جهانبخش و مرتضی کاظمیان قضاوت این بازی را برعهده داشتند.

تیم الوند همدان هم اینک با 19 امتیاز در رتبه سوم گروه الف لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار دارد.

مدال طلای دوچرخه سوار همدانی در مسابقات لیگ کوهستان کشور

سومین و آخرین مرحله از رقابتهای لیگ دوچرخه سواری کوهستان باشگاه های کشور، با کسب مدال طلای امین نارویی از تیم مقاومت همدان در ره سنی جوانان و در ماده کراس کانتری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این رقابتها در رشته کوهستان و در مواد دانهیل و کراس کانتری و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان، به مدت دوروز به میزبانی هیئت دوچرخه سواری استان مازندران و در شهرستان چالوس برگزار شد.

در این رقابت ها 23 رکابزن در رده سنی جوانان در ماده کراس کانتری با یکدیگر به رقابت پرداختند و امین نارویی از تیم مقاومت همدان در ماده کراس کانتری به مقام قهرمانی دست یافت و حایز مدال طلا شد.

سومین و آخرین مرحله از رقابتهای لیگ کوهستان باشگاه های کشور با حضور تیم های هیئت گیلان، هیئت بیجار، هیئت دهگلان، اطلس اصفهان، کندوان چالوس الف و ب، سیستان و بلوچستان و مقاومت همدان در رده سنی جوانان و تیم های هیئت گیلان، سازمان ترافیک الف و ب، هیئت بیجار، اطلس اصفهان، کندوان چالوس الف و ب، حمل و نقل همگانی بهشهر، سیستان و بلوچستان و مقاومت همدان در رده سنی بزرگسالان برگزار شد.

جمعی از سپاهیان هفت استان کشور به قله الوند صعود کردند

به مناسبت گرامیداشت شهادت سرلشگر شهید حسن تهرانی مقدم 120 سپاهی از هفت استان کشور به قله سه هزار و 850 متری الوند واقع در شهر همدان صعود کردند.

رئیس هیئت کوهنوردی سپاه پاشداران انقلاب اسلامی در این ارتباط بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه گرامیداشت شهدای غدیر به ویژه سرلشگر شهید حسن تهرانی مقدم است.

سردار یدالله مکاری افزود: همچنین به منظور آمادگی جسمانی پاسداران و تقویت بخشی به روح و جسم، انجام ورزش کوهنوردی به تمامی رده های سپاه در سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی اضافه کرد: چهار برنامه کوهنوردی در سالجاری در تقویم هیئت کوهنوردی سپاه تنظیم شده که با صعود به قله الوند همدان سه برنامه آن با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: طبق ارزیابی های صورت گرفته سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان در ورزش کوهنوردی در ردیف استان های نخست کشور قرار دارد .

درخشش رزمی کاران کیک بوکسینگ همدان در مسابقات قهرمانی کشور

ورزشکاران رشته کیک بوکسینگ همدان در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند.

بر اساس این گزارش، مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به مدت سه روز به میزبانی استان گیلان برگزار شد وبا درخشش ورزشکاران همدانی پایان یافت.

در این رقابت ها و رده سنی نوجوانان امیر محمد جلالوند نشان طلا را کسب کرد و محمد عرفان کشفی به مدال نقره رسید.

در رده سنی جوانان نیز امین شیرازی و حسین جلالوند نشان طلا را کسب کردند و به مقام دوم تیمی رسیدند.

همچنین در رده سنی بزرگسالان، پوریا کیانی و میثم حیدری به مدال طلا رسیدند، حمید رضا چراغی، محمود جمشیدی، سهیل زابلی و هاشم فریاد مدال نقره کسب کردند و میثم مالمیر نشان برنز گرفت.

تیم همدان در بخش تیمی رده سنی بزرگسالان نیز مقام اول را کسب کرد.

مربی کشتی همدان به کلاس جهانی بلغارستان اعزام شد

غلامرضا موذن مربی سازنده کشتی همدان به کلاس جهانی بلغارستان اعزام شد.

یک دوره کلاس بین المللی کشتی در کشور بلغارستان از روز پنجشنبه به مدت چهار روز با تدریس یوری شاه مرادف قهرمان جهان و المپیک و مدرس روسیه ای فیلا دایر شده است.

غلامرضا موذن مربی بین المللی همدانی به عنوان نماینده استان های غرب کشور برای شرکت در این کلاس به کشور بلغارستان اعزام شده است.

موذن سابقه سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد پاکستان و مربیگری تیم ملی کشور هندوستان را در کارنامه خود دارد.

غلامرضا موذن هدایت تیم کشتی آزاد پاکستان را در بازیهای 2010 آسیایی گوانگجو چین برعهده داشت.