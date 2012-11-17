جزئیات اجلاس گفتگوی ملی سوریه/ گردهمایی 200 شخصیت سوری در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، 200 شخصیت دینی،رهبران حزبی، شخصیت های سیاسی ، روسای عشایر و نمایندگان و سران گروه های معارض سوری در اجلاس تهران گرد هم خواهند آمد.



بر اساس این گزارش، شخصیت های سیاسی از احزاب مختلف شامل حزب دموکراتیک اجتماعی، حزب دموکراتیک سوریه، حزب دموکراتیک لائیک،انجمن جوانان مستقل،حزب ملی اکراد،جبهه نجات ملی،انجمن پیروزی وحدت ملی، و ده ها حزب و گروه دیگر از جمله حاضران در نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران هستند.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس سوریه نیز در این نشست شرکت می کنند.

شخصیت های برجسته سیاسی از کشورهای سودان، الجزایر،ترکیه ، مصر ، لبنان و عراق نیز قرار است در اجلاس تهران شرکت داشته باشند.

این اجلاس فردا با سخنرانی وزیر امور خارجه آغاز به کار می کند.

این نخستین اجلاس پیرامون سوریه است که به صورت همزمان معارضین و نماینده دولت بشار اسد با یکدیگر پیرامون حل مسائل به گفتگو می نشینند.

علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه که از جمله منتقدان پیشین دولت اسد بوده و در چارچوب اصلاحات سیاسی به عنوان وزیر آشتی ملی منصوب شد برای شرکت در اجلاس به نمایندگی از دولت سوریه حضور به تهران آمده است.