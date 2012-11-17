آغاز چهارمین اجلاس استانداران مرزی ایران و ترکیه در آغری

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ترکیه، در این اجلاس که با هدف گسترش و توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برگزار می شود، معاون ریئس جمهور در امور بین الملل، استاندار و جمعی از مقامات آذربایجان غربی به همراه فرمانداران شهرهای مرزی خوی،سلماس، چالدران و ماکو، تجار، بازرگان و فعالان اقتصادی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل حضور دارند.

در اولین روز از این اجلاس تا ساعاتی دیگر چهار کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور فعالان اقتصادی، تجار و بازرگان و مقامات دو کشور برگزار می شود.

بعد از ظهر شنبه نیزعلاوه بر نشست های تخصصی استانداران مرزی، مقامات ایرانی با مقامات عالیرتبه دولت ترکیه از جمله "جودت یلماز" وزیر توسعه دولت ترکیه دیدار می کنند .



ادامه نشست های تخصصی و دیدار های مقامات دو کشور به همراه توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات، پیگیری تفاهمنامه های قبلی از جمله اهداف و برنامه روز یکشنبه این اجلاس است.

در خاتمه این نشست همچنین اسناد همکاری های اقتصادی، فرهنگی و... بین مقامات دو کشور به امضا می رسد.

سه اجلاس قبلی استانداران مرزی ایران و ترکیه قبلا به ترتیب به میزبانی استان وان، استان آیغدیر در ترکیه و آذربایجان غربی برگزار شده است .



توسعه هر چه بیشتر مناسبات دو طرف، راه اندازی بازارچه های مرزی، اتخاذ سیاست های یکنواخت گمرکی، روان سازی تشریفات گمرکی، احداث و راه اندازی شهرک صنعتی مشترک در نوار مرزی ایران و ترکیه از جمله مصوبات نشست های قبلی بوده است .

آذربایجان غربی تنها استان هم مرز ایران با ترکیه بیش از 500 کیلومتر با این کشور مرز مشترک داشته و دروازه ورود ایران به بازارهای اروپایی است.