صبای قم در دومین بازی خانگی برابر شهرداری اندیمشک پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور شامگاه جمعه با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از مهم‌ترین دیدارها، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم دومین بازی خانگی خود در این فصل را برگزار کرد و دومین بار در این فصل پیروز شد.



10 نفره شدن شهرداری اندیمشک در نیمه نخست



در این مسابقه حساس که در حضور تماشاگران فوتبال دوست قمی برگزار شد، تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دومین مسابقه داخل خانه خود در رقابت‌های این فصل لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه‌های کشور، میزبان تیم فوتبال شهرداری اندیمشک و تیم 10 نفره حریف را با اختلاف یک گل از پیش رو برداشت.



صبای قم در این دیدار خانگی که در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم به انجام رسید، در حالی مقابل تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اندیمشک صف آرایی کرد که در بازی قبل خانگی میزبان نفت و گاز گچساران بود و بعد از پیروزی سه بر دو در آن مسابقه، این بار با حساب دو بر یک از سد تیم شهرداری اندیمشک گذشت و در جدول هفت امتیازی شد.



در بازی برابر تیم شهرداری اندیمشک، شاگردان حامد بختیاری‌زاده در تیم فوتبال نوجوانان صبای قم بسیار خوب و قوی ظاهر شدند و در نیمه نخست با ارائه فوتبال و بازی هجومی برابر میهمان خود تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اندیمشک تا آستانه رسیدن به گل پیش رفتند که دو بار در این کار موفق بودند و نیمه نخست دو بر صفر به سود صبا به پایان رسید.



صعود دو پله‌ای صبا در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال



در این نیمه خطای عمد بازیکن تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اندیمشک موجب شد تا داور مسابقه وی را از زمین اخراج کند و بدین ترتیب صبا کار آسان‌تری برای پیروزی در این بازی خانگی داشت و سه امتیاز را در هفته پنجم از آن خود کرد.



در نیمه دوم این دیدار تیم فوتبال نوجوانان صبای قم مقابل شهرداری اندیمشک موقعیت‌های گل متعددی را به دست آورد اما موفق به باز کردن دروازه تیم حریف نشد و در عوض تیم میهمان یک با به گل رسید و در مجموع صبای قم دو بر یک برنده شد.



صبای قم در حالی برابر تیم فوتبال نوجوانان شهرداری اندیمشک پیروز شد که به سه امتیاز این مسابقه نیاز ضروری داشت تا بتواند از همین هفته نخست فصل جدید جایگاه خود در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور را تثبیت کند.



نوجوانان صبای قم در حالی در دومین دیدار خانگی خود در لیگ برتر نوجوانان کشور برابر تیم فوتبال شهرداری اندیمشک صاحب برتری شد که در این فصل حامد بختیاری از فوتبالیست های بسیار جوان یکی دو سال اخیر قم در راس کادر فنی این تیم قرار دارد و صبا فعلا با هفت امتیاز در رده چهارم گروه دوم ایستاده است.

