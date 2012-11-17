نشست گفتگوی ملی سوریه با شعار"خشونت نه،مردمسالاری آری" فردا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست گفتگوی ملی سوریه فردا یکشنبه، 28 آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش این نشست صبح فردا در محل هتل استقلال تهران با شعار"خشونت نه،مردمسالاری آری" و با سخنرانی علی اکبرصالحی، وزیر امور خارجه کشورمان افتتاح خواهد شد.

پس از سخنرانی صالحی نشست گفتگوی ملی سوریه با حضور نمایندگان معارضین و نماینده دولت سوریه برگزار و در پایان نیز در یک نشست خبری نتیجه گفتگوها اعلام خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بحران سوریه بر ایجاد راهکار مسالمت آمیز برای حل این بحران تأکید داشته است و همواره خواستار گفتگوهای دوجانبه و حل بحران در داخل مرزهای سوریه شده است.

ایران علاوه بر اعلام آمادگی برای برگزاری گفت‌وگوی ملی سوریه با حضور معارضان و دولت این کشور در تهران، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیشنهاد غیررسمی و مکتوب شش ماده‌ای برای حل بحران سوریه ارائه کرد و نسخه‌هایی از این پیشنهاد به دولت سوریه، مصر، عربستان، ترکیه و همچنین اخضر ابراهیمی داده شد که اخضر ابراهیمی در سفر 23 مهر ماهش به تهران در نشست خبری مشترک با علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از این پیشنهاد گفت که دیدگاه‌های بسیار خوبی در این پیشنهاد مطرح شده که می‌تواند مسئله سوریه را حل کند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین از طرح محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای برگزاری نشست چهارجانبه استقبال و در نشست‌هایی که در پی این پیشنهاد برگزار شد، حضوری فعال داشت.

بر اساس این گزارش نشست فردا در تهران با حضور 200 شخصیت دینی،رهبران حزبی، شخصیت های سیاسی ، روسای عشایر و نمایندگان و سران گروه های معارض سوری برگزار خواهد شد.

شخصیت های سیاسی از احزاب مختلف شامل حزب دموکراتیک اجتماعی، حزب دموکراتیک سوریه، حزب دموکراتیک لائیک،انجمن جوانان مستقل،حزب ملی اکراد،جبهه نجات ملی،انجمن پیروزی وحدت ملی، و ده ها حزب و گروه دیگر از جمله حاضران در نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران هستند.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس سوریه نیز در این نشست شرکت می کنند.شخصیت های برجسته سیاسی از کشورهای سودان، الجزایر،ترکیه ، مصر ، لبنان و عراق نیز قرار است در اجلاس تهران شرکت داشته باشند.

این اجلاس فردا با سخنرانی وزیر امور خارجه آغاز به کار می کند.این نخستین اجلاس پیرامون سوریه است که به صورت همزمان معارضین و نماینده دولت بشار اسد با یکدیگر پیرامون حل مسائل به گفتگو می نشینند.

علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه که از جمله منتقدان پیشین دولت اسد بوده و در چارچوب اصلاحات سیاسی به عنوان وزیر آشتی ملی منصوب شد برای شرکت در اجلاس به نمایندگی از دولت سوریه حضور به تهران آمده است.

