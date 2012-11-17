نشست گفتگوی ملی سوریه با شعار"خشونت نه،مردمسالاری آری" فردا در تهران

بر اساس این گزارش این نشست صبح فردا در محل هتل استقلال تهران با شعار"خشونت نه،مردمسالاری آری" و با سخنرانی علی اکبرصالحی، وزیر امور خارجه کشورمان افتتاح خواهد شد.
پس از سخنرانی صالحی نشست گفتگوی ملی سوریه با حضور نمایندگان معارضین و نماینده دولت سوریه برگزار و در پایان نیز در یک نشست خبری نتیجه گفتگوها اعلام خواهد شد.
ایران علاوه بر اعلام آمادگی برای برگزاری گفتوگوی ملی سوریه با حضور معارضان و دولت این کشور در تهران، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل نیز پیشنهاد غیررسمی و مکتوب شش مادهای برای حل بحران سوریه ارائه کرد و نسخههایی از این پیشنهاد به دولت سوریه، مصر، عربستان، ترکیه و همچنین اخضر ابراهیمی داده شد که اخضر ابراهیمی در سفر 23 مهر ماهش به تهران در نشست خبری مشترک با علیاکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از این پیشنهاد گفت که دیدگاههای بسیار خوبی در این پیشنهاد مطرح شده که میتواند مسئله سوریه را حل کند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین از طرح محمد مرسی رئیس جمهور مصر برای برگزاری نشست چهارجانبه استقبال و در نشستهایی که در پی این پیشنهاد برگزار شد، حضوری فعال داشت.
بر اساس این گزارش نشست فردا در تهران با حضور 200 شخصیت دینی،رهبران حزبی، شخصیت های سیاسی ، روسای عشایر و نمایندگان و سران گروه های معارض سوری برگزار خواهد شد.
شخصیت های سیاسی از احزاب مختلف شامل حزب دموکراتیک اجتماعی، حزب دموکراتیک سوریه، حزب دموکراتیک لائیک،انجمن جوانان مستقل،حزب ملی اکراد،جبهه نجات ملی،انجمن پیروزی وحدت ملی، و ده ها حزب و گروه دیگر از جمله حاضران در نشست گفتگوی ملی سوریه در تهران هستند.
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