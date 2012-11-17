دفع بهداشتی 90 درصد پسماندهای عفونی استان مرکزی بعد از 2 دهه جدال

بهمن رمضی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: بعد از 2 دهه بالاخره مشکل دفع و دفن پسماندهای بیمارستانی در اراک تعیین تکلیف و با اجرای طرح دفع بهداشتی پسماندها در اراک و سایر شهرستانهای استان از آبانماه امسال خوشبختانه این طرح تا کنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: طرح جمع آوری و تفکیک از مبدا پسماندهای بیمارستانی از در بخش خصوصی و دولتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شهردایها در استان مرکزی در حال انجام است.

مسئول دبیرخانه شورای سلامت استان مرکزی با بیان این که تمامی مراکز درمانی بیمارستانی بخش دولتی استان مجهز به سیستم اتوکلاو و غیرسوز شده اند گفت: پسماندهای بیمارستانی در اراک بعد از تفکیک و جمع آوری به حل دفن زباله ها در منطقه امان آباد منتقل و پس از دفن، آهک پاشی می شوند.

رمضی گفت: با اجرای این طرح از این پس خطرات ناشی از پراکنده شدن ویروس ها و بیماریهای خطرناک در فضای شهرها به شدت کاسته می شود.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرای طرح جمع آوری زباله های بیمارستانی گفت: عدم همکاری برخی پزشکان بخش خصوصی باعث بروز برخی مشکلات و اجرایی نشدن 100 درصد این طرح در استان شده است.

مسئول دبیرخانه شورای سلامت استان مرکزی تاکید کرد: کلیه پزشکان ملزم به رعایت قوانین تعریف شده در قالب این طرح بوده و با پزشکان خاطی در صورت عد توجه به هشدارها به جد برخورد خواهد شد.

رمضی یادآور شد: ابطال پروانه پزشکی و پلمپ واحد درمانی آخرین گام ما در برخورد با پزشکانی است که خود را ملزم به پرداخت هزینه های اجرای این طرح به شهرداری نمی کنند