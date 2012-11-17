حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی / 3 فلسطینی شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد در حمله جنگنده های اسرائیلی به اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، دست کم سه فلسطینی به شهادت رسیدند.



بر اساس این گزارش، در این حمله هوایی که شرق اردوگاه المغازی بمباران شد، همچنین چهار فلسطینی دیگر زخمی شدند.