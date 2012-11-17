  1. بین الملل
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

خبر فوری/

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی / 3 فلسطینی شهید شدند

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه المغازی / 3 فلسطینی شهید شدند

رسانه های عربی لحظاتی پیش از حمله جدید رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند که دست کم سه شهید به جا گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبری فوری گزارش داد در حمله جنگنده های اسرائیلی به اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه، دست کم سه فلسطینی به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، در این حمله هوایی که شرق اردوگاه المغازی بمباران شد، همچنین چهار فلسطینی دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1745490

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