آمریکا تحریمهای میانمار را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا روز گذشته اعلام کرد که در آستانه سفر باراک اوباما، تحریمهای وارداتی از میانمار برای اولین بار در ده سال گذشته لغو شد که این اقدام می تواند سبب بهبود اوضاع اقتصادی این کشور شود.

از سوی دیگر لغو تحریمها علیه میانمار قدمی مهم در عادی کردن روابط میان این کشور و آمریکا عنوان شده است.

اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکا است که روز دوشنبه عازم میانمار می شود و گفته می شود که این سفر در پی اصلاحات سیاسی در میانمار انجام می شود، این در حالی است که نقض حقوق بشر در میانمار و سرکوب مسلمانان در این کشور ادامه دارد.