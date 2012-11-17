9 کشته و زخمی در تصادف سنندج/ نفص جاده باز هم مشکل ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعه شب و در جریان وقوع یک سانحه دلخراش رانندگی در مسیر کامیاران به سمت سنندج و نرسیده به فرودگاه این شهر و به دلیل برخورد یک دستگاه روا با یک دستگاه پژو 206 دو نفر کشته و هفت نفر به شدت زخمی شدند.

رئیس پلیس راه استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه دلخراش بیان کرد: دستگاه خودرو روا از کامیاران به سمت سنندج در حرکت بود که به دلیل برخورد با شانه جاده که در دست تعمیر است منحرف شد و از روبرو با یک دستگاه پژو 206 برخورد کرد.

رمضان نادری ادامه داد: بعد از برخورد دستگاه روا با شانه جاده در دست تعمیر و همچنین عدم کنترل آن از سوی راننده وسیله نقلیه در مسیر روبرو قرار گرفت و با یک دستگاه خودرو پژو 206 نیز به صورت مستقیم برخورد کرده است.

وی با اشاره به شمار افراد کشته و زخمی در جریان این حادثه یادآور شد: در محل وقوع حادثه و به دلیل شدت تصادف دو نفر کشته شدند و هفت نفر نیز زخمی شدند که تمامی افراد زخمی به بیمارستان سنندج انتقال داده شده اند که بر اساس اعلام بیمارستان، وضعیت یکی از افراد زخمی که کودکی هشت ماهه است وخیم گزارش شده است.

رئیس پلیس راه استان کردستان با اشاره به اعزام فوری کارشناسان مجرب به محل وقوع حادثه و بررسی دلایل وقوع آن بیان کرد: در بررسی های صورت گرفته نقص جاده و عدم رعایت مسائل ایمنی عامل اصلی وقوع این تصادف دلخراش در نزدیکی شهر سنندج اعلام شده است.

نادری با اشاره به مکاتبات متعدد با مسئولان راه و شهرسازی برای اصلاح این مسیر طی ماه های اخیر اظهار داشت: متاسفانه در طول چند ماه اخیر تعداد زیادی تصادف در این مسیر روی داده است و علیرغم مکاتبات صورت گرفته اقدامی برای اصلاح و بهسازی آن صورت نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت جوی استان و احتمال بارش برف و باران در استان کردستان عنوان کرد: انتظار می رود که رانندگان وسائل نقلیه که قصد عبور از جاده های استان را دارند ضمن رعایت مسائل ایمنی، تجهیزات زمستانی را نیز به همراه داشته باشند.