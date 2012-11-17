اتمام طرح واکسیناسیون تب برفکی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش اداره کل دامپزشکی استان قم طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی که ازاواسط مهرماه سالجاری درکلیه گاوداریهای استان قم به اجرا گذاشته شده بود به اتمام رسید.

این طرح بصورت صد در صد رایگان و با استفاده از توان بخش خصوصی و دولتی انجام گرفت که در آن 22 اکیپ عملیاتی حضورداشتند.



درطرح مذکور 82 هزارراس گاو و گوساله تحت پوشش واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند.



صدور گواهی حمل جهت فرآورده های خام دامی





بر اساس گزارش اداره دامپزشکی شهرستان قم، طی هفته گذشته 25 گواهی حمل بهداشتی فرآورده های خام دامی توسط این اداره صادر شده است.



فرآورده های مذکورشامل هشت تن گوشت مرغ تازه، 20تن مرغ منجمد، چهار تن گوشت گوسفند و بز تازه، هزار و 500 دست کله و پاچه گوسفندی و500 کیلوگرم گوشت گوساله تازه بصورت بسته بندی بوده است.



اقدامات درمانی بر روی بیش از 5 هزار راس دام سبک و سنگین





بر اساس گزارش اداره کل دامپزشکی قم، درهفته گذشته نزدیک به پنج هزار و 972 راس دام سبک و سنگین توسط درمانگاههای دامپزشکی استان تحت اقدامات درمانی قرارگرفته اند.



راستا برروی 59 راس دام بزرگ عملیات جراحی و مامایی صورت گرفته است که 12 مرکز درمانی دامپزشکی بخش خصوصی استان درقم - جعفریه-قنوات وکهک بوده است.