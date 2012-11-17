افتتاح شبکه دیجیتال 4 شهر یزد/ صدا و سیما به جلب رضایت همه مخاطبان بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم اردکان در مجلس در این مراسم با تشکر از سازمان صدا و سیما که به بیش از یک سال چشم انتظاری مردم پایان داد و با نصب این فرستنده، برای مردم شهرهای اردکان،میبد، طبس و تفت امکان استفاده از برنامه های رادیویی و تلویزیونی با کیفیت بهتر را فراهم کرد اظهار داشت: اما این فرستنده آن چیزی نیست که معاون فنی سازمان مکررا وعده نصب آن را داده بودند و باید به جد پیگیری شود تا فرستنده های با قدرت بیشتر که سفارش ساخت آن داده شده است و مسئله تحریم ها باعث تاخیر در تحویل آن شده، به محض ورود جایگزین فرستنده فعلی که کیفیت مورد انتظار را ندارد، شود.

محمدرضا تابش افزود: کار صدا و سیما و جلب رضایت همه مخاطبان، سخت است و نیازمند برنامه ریزی عالمانه و تخصصی دارد البته ظرفیتهای علمی و فنی هم در کشور ما زیاد است، مهم شناسایی و میدان دادن به آنها به خصوص نسل جوانی که پتانسیلهای بسیار بالایی برای ساخت و تولید برنامه های جذاب و پرمحتوا دارند.

صدا و سیما باید پاسخگوی نیاز تمامی آحاد جامعه باشد

نماینده مردم اردکان تاکید کرد: اگر رادیو و تلویزیون می خواهد رسانه 75 میلیون ایرانی باشد، نباید تلقی نمایندگی قشر و جمعیت خاصی در جامعه از آن شود و باید پاسخگوی نیاز تمامی آحاد جامعه از کودک و نوجوان و جوان و کهنسال متناسب با مقتضیات سنی و تنوع سلایق آنها باشد.

وی عنوان کرد: تولید برنامه های فاخر با تکیه بر فرهنگ غنی ایرانی و آموزه های انسان ساز دینی با لحاظ نیازهای متنوع مخاطبان و استفاده از تکنولوژی های نوین می تواند مورد اقبال و توجه قاطبه مردم قرار گیرد و آنها را از مراجعه به رسانه های بیگانه و تماشای فیلم ها و سریالهایی که فرهنگ ملی و مذهبی ما را هدف قرار داده بازدارد.

تابش تصریح کرد: در جامعه نارسایی ها و آسیب هایی وجود دارد که چشم بستن بر آنها مشکل را حل نمی کند بلکه آن را زیرزمینی کرده و هزینه های فائق آمدن بر این مشکلات را زیاد می کند و صدا و سیما باید مشکلات و تنگناها را مطرح و راهکارهای حل آنها را با استفاده از نظرات متخصصان امر بیان کند و با اطلاع رسانی به مردم و آگاهی بخشی به موقع، مصونیت لازم را در قبال آسیب ها و تهدیداتی که جامعه را هدف گرفته، به وجود آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: صدا و سیما در استان یزد باید بازتاب دهنده فرهنگ منعطف، اخلاق نیکو، پشتکار و سختکوشی و صداقت و امانتداری و مجموعه خصلت های ارزنده ای باشد که مردمان یزد را در عرصه ایران پرآوازه ساخته است. متاسفانه گاهی غیر یزدیها که وقوف کامل به لهجه و فرهنگ و آداب و منش مردمان این نواحی ندارند در فیلم ها و سریالها با تقلید ناشیانه، اسباب دلخوری مردم یزد را فراهم می سازند که تلاش بیشتر صدا و سیما و نقش آفرینی هنرمندان یزدی می تواند این مشکل و خلاء را پر و اسباب انتقال فرهنگ و آداب و سنن و رضایتمندی مردم را فراهم کند.

لزوم تلاش مسئولان صدا و سیما برای راه اندازی فرستنده دیجیتال در تمام شهرهای استان یزد تا پایان امسال

استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به اینکه رسانه ملی از بهترین و سالمترین رادیو تلویزیون های جهان است، افزود : این موضوع نشان دهنده هنرمندی، تلاش، تدین و وظیفه شناسی مسئولان و کارکنان صدا و سیماست .

محمدرضا فلاح زاده همچنین بر تلاش برای تامین اعتبار لازم به منظور راه اندازی فرستنده دیجیتال سایر شهرستان های استان تا پایان امسال تاکید کرد .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد هم در این مراسم گفت: با بهره برداری از فرستنده های دیجیتال ایستگاه های طبس، تفت و حاجی آباد هم اکنون 80 درصد از جمعیت استان زیرپوشش سامانه پخش دیجیتال قرار گرفتند .

سید حسن آسایش عنوان کرد: مردم این شهرستان ها از امروز می توانند در صورت نداشتن گیرنده های دیجیتال با تهیه یک دستگاه مبدل دیجیتال از برنامه های 18 شبکه تلویزیونی و 16 شبکه رادیویی با کیفیت بالا بهره مند شوند .