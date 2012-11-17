منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی تیمش برای دیدار با داماش گیلان در هفته پانزدهم لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: در تعطیلات لیگ با برنامه‌ریزی خاص، سعی کردیم شرایط خوبی را در تیم ایجاد کنیم. هر چند به خاطر بارندگی دیدار تدارکاتی‌مان برابر پرسپولیس لغو و تنها یک بازی با ذوب‌آهن انجام دادیم اما وضعیت‌مان مطلوب است.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود با توجه به ناکامی تیم ملی، تعطیلات لیگ ضرر مضاعفی برای فوتبال داشت، افزود: نباید حالا که تیم ملی باخته است، اینگونه صحبت کرد که از تعطیلات ضرر کرده‌ایم. از گذشته قبول کردیم این تعطیلات انجام شود، پس نباید امروز اینگونه به آن واکنش نشان دهیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در مورد وضعیت تیم داماش هم اظهار داشت: آنها در هفته‌های اخیر روند رو به‌رشدی داشته و برابر تراکتورسازی هم نتیجه خوبی گرفتند اما ما هم برای گرفتن نتیجه قابل قبول در این بازی به میدان می‌‎رویم.

وی در مورد برگزاری جام حذفی اضافه کرد: این جام، محل شکوفایی پدیده‌ها است و شانس بیشتری برای آسیایی شدن در اختیار تیم‌ها قرار می‌دهد زیرا تیم‌ها با 4-5 پیروزی می‌توانند آسیایی شوند. ما هم از این قاعده مستثنی نبوده و با انگیزه بالای و برای موفقیت در این مسابقات شرکت می‌کنیم.

ابراهیم‌زاده در مورد وضعیت تیم ملی تاکید کرد: روز به روز شرایط تیم ملی سخت‌تر می‌شود زیرا در بازی‌های باقیمانده در مرحله گروهی، یک بازی خانگی و 2 بازی خارج از خانه پیش رو داریم. ضمن اینکه آخرین دیدارمان در کره‌جنوبی برگزار می‌شود که اگر تا آن زمان جایگاه‌مان مشخص نشده باشد، کارمان دشوارتر خوهد شد، هرچند باید به تیم ملی که برای ایران است، امیدوار باشیم.

وی در مورد اینکه آیا بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند باید سرپرست و مربی ایرانی مطرح در کنار کی‌روش قرار بگیرد، افزود: دستیار را خود کی‌روش، آنهم با هماهنگی فدراسیون انتخاب می‌کند، البته امروز هم امید نمازی و مارکار آقاجانیان به عنوان مربی ایرانی در کنار کی‌روش حضور دارند!

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در پایان در مورد نفرات تیم ملی گفت: بحث تزریق خون تازه به ترکیب تیم ملی مطرح است اما نباید تجربه‌ بازیکنان مطرح هم نادیده گرفته شود، باید از ترکیب جوانی و تجربه به خوبی در کنار همدیگر سود برد.