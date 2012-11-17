به گزارش خبرنگار مهر بخشی از برنامه دیشب هفت به حواشی فیلم سینمایی "یک خانواده محترم" در گفتگو با محمد آفریده تهیه کننده فیلم و حسن اسلامی مهر مدیرعامل سیما فیلم اختصاص داشت.
در این قسمت اسلامی مهر درباره همکاری سیما فیلم با این اثر گفت: سال 89 محمد آفریده درخواست تولید تلهفیلمی با موضوع دفاع مقدس را داشت که قرار بود در روز آزادسازی خرمشهر پخش شود. اما در مصاحبههایی که در این مدت انجام داده عنوان شده که سیما فیلم در ساخت "یک خانواده محترم" نقش داشته در صورتی که چون فیلمنامه این فیلم با آرمانهای دفاع مقدس مغایرت داشت و میزان بودجه ما هم اندک بود قرار شد با تغییر فیلمنامه سیمافیلم این فیلم را تولید کند.
وی ادامه داد: همچنین طرف قرارداد ما با آفریده بود نه مشارکت یک تهیه کننده خارجی دیگر. زمانی که آذرماه 90 این فیلم به ما ارایه شد قرار شد 25 دقیقه از آن حذف شود و نسخه تدوین مجدد را به ما نشان دهند تا فیلم قابل گفتگو شود اما در آن زمان فیلم را به جشنوارههای خارجی فرستاده بودند. بنابراین در 19/2/91 سیما فیلم از مشارکت در این فیلم اعلام انصراف داد.
وی افزود: از تاریخ اعلام شده هر فعالیتی روی فیلم انجام شده غیرقانونی است و مسئولیتش بر عهده تهیه کننده است. این فیلم بچههای دفاع مقدس را رنجیده خاطر کرده و علیرغم نظارت بر فیلم و گفتگو با تهیه کننده، محمد آفریده از اعتماد ما سوء استفاده کرده است.
آفریده نیز در بخشی از این گفتگو عنوان کرد: زمانی که سیما فیلم این اثر را دید اعلام کرد که یک سر و گردن از فیلمهای دیگر بالاتر است و تنها یک صحنه آن باید تغییر کند. اما در آن زمان فیلم برای شرکت در جشنوارههای بین المللی فرستاده شده بود و امکان تغییر وجود نداشت. من به عنوان تهیه کننده اشتباه خود را می پذیرم و تلاش می کنم آن را برطرف سازم. بنابراین چون فیلم دست خودم است فعلاً آن را در ایران نمایش نمیدهم. همچنین تلاش میکنم پخش خارجی آن را هم مدیریت کنم.
پس از پخش این دو گفتگو گبرلو درباره فیلم گفت: به نظر میرسد تلاش شده ابتدا فیلم ارزشمندی در حوزه دفاع مقدس ساخته شود اما در طول روند تولید فیلم رویه دیگری طی کرده است.
وی اشاره کرد: من این فیلم را دیدم. ممکن است کار یک فیلم اجتماعی خوب باشد اما برای نمایش در جوامع بینالمللی مناسب نیست و تهیه کننده باید جلوی پخش آن را در جوامع خارجی و جشنوارهها بگیرد و همچنین با صاحب نظران سینما نیز بیشتر در ارتباط باشد.
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