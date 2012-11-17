  1. اقتصاد
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

برگزاری اولین همایش و نمایشگاه ضمانت کیفیت کالا در تهران

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی ضمانت کیفیت و اصالت کالا از 14 تا 17 آذرماه سال جاری در مصلی بزرگ امام (ره) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین همایش ملی ضمانت کیفیت و اصالت کالا به همت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انجمن مدیریت کیفیت، در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برگزار می‌شود.

این رویداد امسال با مشارکت و معرفی 40 شرکت برتر در حالی برگزار می‌شود که مسئولان بلندپایه اقتصادی در سطح کشوری و استانی، نمایندگان منتخب خانه ملت، اساتید دانشگاهی و متخصصین صاحب نظران و مدیران عامل شرکت تولیدی، توزیعی، خدماتی و بازرگانی، روسای انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط، موسسات ارائه دهنده گواهینامه بین‌المللی حضور پررنگی خواهند داشت.

نگرش کلان بر موضوع ضمانت کیفیت و اصالت کالا، بررسی راهکارها و حمایت از کالاهای با کیفیت تولید ملی، مهمترین محورهای برپایی این همایش است. معرفی مشارکت‌کنندگان به عنوان الگو و برگزیدگان مبحث کیفیت وهمچنین اهداء تندیس برگزیده ضمانت کیفیت با نام تندیس تعالی، از مهمترین برنامه‌های این رویداد ملی است.

کد مطلب 1745512

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