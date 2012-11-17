آبرسانی به شهرک پردیسان کرج بر عهده آبفای البرز قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوری در خصوص تحویل‌گیری این آبرسانی اظهار داشت: شهرک پردیسان یا شهرک نیروی انتظامی که در محدوده زیر پوشش آبفای مهرشهر قرار دارد، درسال های گذشته توسط تعاونی مسکن نیروی انتظامی احداث شد و با بهره‌برداری از یک حلقه چاه کشاورزی موجود در داخل شهرک، نسبت به واگذاری انشعاب به ساکنان این شهرک اقدام کردند.



وی افزود: علیرغم نص صریح قانون و پیگیری‌ها و شکایت حقوقی از سوی آبفا، متولیان تعاونی نسبت به تحویل آبرسانی به آبفا اقدامی نکردند، تا اینکه در اواسط تابستان امسال به دلیل کم آب شدن چاه مذکور، با مشکل بی‌آبی و بحران مواجه شدند و تنش‌های اجتماعی و نارضایتی اهالی بروز کرد.



نوری ادامه داد: با توجه به نگرانی‌های مسئولان شهری به خصوص دادستانی شهرستان کرج و پیگیری‌های مستمر فرمانداری شهرستان کرج و مردم منطقه، مسئولان آبفای استان البرز، به منظور رفع مشکل اهالی و پیشگیری از بحران و تنش‌های اجتماعی در منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تحویل‌گیری آبرسانی اقدام کرد.



وی گفت: پس از تحویل‌گیری آبرسانی، آبفای مهرشهر به سرعت و با اجرای حدود 700 متر شبکه‌گذاری نسبت به تامین آب شهروندان شهرک پردیسان اقدام کرد و شبکه شهری به شبکه توزیع آب شهرک متصل شد.

وی تصریح کرد: شهرک پردیسان دارای 462 اشتراک آب و 1146 واحد مسکونی، یک حلقه چاه کشاورزی قدیمی، یک مخزن هوایی به ظرفیت 230 مترمکعب و یک تاسیسات آبی به مساحت 870 مترمربع بوده که تمامی آنها به شرکت آبفا تحویل داده شد.



پاسخگویی به 666 شکایت مردمی توسط آب و فاضلاب استان البرز انجام شد



طی سال 90 و شش ماه نخست سال 91 دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به 666 مورد درخواست و شکایت مشترکان آبفا با میانگین 9/4 روز زمان رسیدگی، پاسخ داده است.



در سال 90 تعداد 467 مورد و در شش ماه نخست سال 91 تعداد 199 مورد درخواست و شکایات مطرح شده از سوی ساکنان شهرهای استان البرز در دفتر روابط عمومی آبفای استان البرز به ثبت رسید و به همه آنها رسیدگی شده است.



کانالهای ارتباطی که مردم توسط آن‌ها با روابط عمومی آبفا ارتباط برقرار کردند عبارتند از: مراجعه حضوری و تلفنی و فرم‌های ثبت شکایات (85 مورد)، رادیو البرز در برنامه شهر من سلام (90 مورد)، سامانه پیام کوتاه 30007122 (438 مورد)، مرکز 122 (5 مورد)، و شکایت‌های مطبوعاتی (48 مورد).

میانگین زمان رسیدگی و پاسخگویی به هریک از شکایت‌ها مطرح شده در هریک از وسایل ارتباطی به ماهیت و ویژگی‌های آن وسیله ارتباطی بستگی داشته است. بطوریکه کمترین آن مربوط به مرکز 122 و رادیو البرز با یک روز و سپس فرمهای ایزو با 3/2 روز، سامانه 30007122 با 5/7 روز و جوابیه‌های مطبوعاتی با 11 روز کمترین و بیشترین زمان پاسخگویی را به خود اختصاص داده‌اند.



در بحث نظرسنجی از مردم، یکی از برنامه‌های جدید این دفتر در سال 91 راه‌اندازی سایت جدید آبفاست که دارای بخش نظرسنجی الکترونیکی بوده و نظر مردم در خصوص کیفیت خدمات‌رسانی، نحوه اطلاع‌رسانی، نحوه برخورد ماموران با مردم و... را سنجیده و برای افزایش رشد میزان رضایت‌مندی تلاش خواهد کرد.



همچنین در راستای کسب رضایت بیشتر مشترکان سامانه پرداخت تلفنی قبوض آب بها (IVR) با شماره 32130 از سال گذشته و برای اولین بار در کشور راه‌اندازی شد و کابین پیگیری در مرکز 122 هم برای اعلام نتیجه تماس مشترک با این مرکز از مدتها قبل راه‌اندازی شده است.

صعود کوهنوردان آبفای البرز به قله دماوند



تعدادی از اعضای گروه کوهنوردی شرکت همزمان با یادبود مرحوم مهندس حقیقی به قله دماوند صعود کردند.



شش نفر از اعضای گروه کوهنوردی این شرکت 31 شهریورماه با صعود به قله دماوند یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.



همچنین در این برنامه یاد و خاطره مرحوم مهندس پرویز حقیقی گرامی داشته شد.

تأمین آب ایستگاه آتش‌نشانی ملک آباد ساوجبلاغ انجام شد



مدیر آب و فاضلاب منطقه چهارباغ اظهار داشت: با اجرای 2000 متر لوله‌گذاری به قطر 90 میلی‌متر و با هزینه 800 میلیون ریال به منظور توسعه شبکه در ملک‌آباد، آب مورد نیاز برای آتش‌نشانی این منطقه تامین و این ایستگاه فعالیت خود را آغاز کرد.



اکبر شریف‌آبادی افزود: تامین آب آتش‌نشانی ملک‌آباد یکی از اهداف اجرای این خط بوده است و در صورت وجود متقاضی برای خرید انشعاب جدید، آبفای چهارباغ آمادگی واگذاری انشعاب را هم به متقاضیان دارد.



وی گفت: اتصال این خط به شبکه اصلی توزیع آب با شیوه‌ای جدید و با استفاده از سه‌راه‌گیری آداپتوری و بدون قطع آب به همراه نصب یک عدد شیر آتش‌نشانی در کنار ایستگاه مذکور صورت گرفت.