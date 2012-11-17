محسن علیاکبری در ارتباط با سرانجام پروژه سینمایی "استرداد" پس از انتشار خبر توقف تولید آن به دلیل مشکلات مالی، به خبرنگار مهر گفت: مشکل مالی پیش آمده برای این پروژه سینمایی امروز برطرف میشود.
علیاکبری به همراه مسئولان ارشاد در پشت صحنه فیلم "استرداد"
وی افزود: صداگذاری این فیلم نیز توسط محمدرضا دلپاک از فردا آغاز میشود و پروژه برای حضور در جشنواره فجر امسال مراحل فنی را طی خواهد کرد.
پروژه "استرداد" از محصولات فاخر بنیاد سینمایی فارابی و به تهیهکنندگی محسنعلیاکبری است. این فیلم برای اولینبار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان میپردازد.
حساسیتهای فراوان تاریخی که روایتهای گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سالها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگجهانی دوم با وجود اعلام بیطرفی سبب شد، زمان طولانیای برای بازنویسیهای چندباره فیلمنامه به خود اختصاص داد.
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