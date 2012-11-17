منافع دولت های مداخله گر با بحرانی شدن فضای سوریه تامین میشود

جواد جهانگیر زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر پیشنهاد برگزاری نشست گفتگوی ملی سوریه را در تهران مثبت ارزیابی کرد و گفت: نشست هایی که در ارتباط با بحران های داخلی سوریه تاکنون انجام گرفته است بدون حضور حاکمیت ملی سوریه بوده بنابراین نشست تهران می تواند اثرات ویژه و بهتری داشته باشد.

وی با اشاره به جایگاه سوریه در امنیت منطقه تاکید کرد: هم اکنون برخی از کشورهای منطقه و غرب در پی ایجاد شکاف بیشتر میان معارضان و دولت سوریه هستند و ایجاد هرگونه اتفاق ناخوشایند آثار نامناسبی در منطقه به همراه دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جایگاه سوریه در محور مقاومت را یک رخداد مهم دانست وبیان کرد: امید است میزبانی ایران در شرایط فعلی بخش قابل توجهی از سوء تفاهم ها را در میان معارضین و دولت سوریه برطرف کند.

وی در ادامه گفت: البته توقع اینکه ایران بتواند در همین نشست همه مشکلات را حل کند انتظار درستی نیست و منطقی نیست که در همین ابتدا به دنبال پیروزی باشیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید بر نقش ایران در ایجاد این گفتگو تصریح کرد: دولت های مداخله گر منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال ایجاد فضای آرام در سوریه نیستند.هر چقدر فضا بحرانی تر شود منافع حاکمان این کشورها بیشتر تامین خواهد شد.

جهانگیرزاده با اشاره به سیاستگذاری های نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: سیاست اصولی کشور ما براین اساس بوده است که مردم سوریه حاکمیت خود را با حضور همه گروه ها از طریق گفتگو و انتخابات آزاد تعیین کنند.

وی اضافه کرد: ایجاد این آرامش از مسیر درگیری و مبارزه مسلحانه امکانپذیر نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه کشورهای غربی هم اگاهند که موضوع سوریه مورد حمایت بخش اعظمی از مردم آن است، گفت: در این نشست ایران نقش واسطه را ایفا کرده است و مایل به قوام و پایداری کشور سوریه است.